15 Temmuz kahramanlarının adı Afrika'da açılan su kuyularında yaşayacak

AA 14 Temmuz 2020 Salı 15:24 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:24

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Deniz Feneri Derneği, Afrika'da ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açıyor.

Çalışmalar kapsamında Afrika kıtasındaki 6 ülkede 10 su kuyusunun inşa edilmesini sağlayan dernek bağışçıları, bu su kuyularına terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında vatanı savunurken şehit olan kahramanların adını verdi.

- "15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİN HER MECRADA İSİMLERİ YAŞATILACAK"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Müdürü Fatih Şanal, "Şanlı mazisi şehadet ve kahramanlık öyküleriyle dolu olan tarihimizde, yakın dönemin en önemli kahramanlarından olan, İslam aleminin ve aziz vatanımızın birlik ve bütünlüğü için hiç düşünmeden canını feda eden 15 Temmuz şehitlerimiz, diğer şehitlerimiz gibi yüzyıllarca hatırlanacak ve her mecrada isimleri yaşatılacaktır. Bağışçılarımız da bu sebepten şehitlerimizin adını o kuyulara vermeyi tercih ettiler." ifadelerini kullandı.

Farklı ülkelerde inşa ettirilen kuyular sayesinde 20 bin Afrikalı'nın su ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.





