15 Temmuz kalkışması tutmayan ve hiçbir zaman tutmayacak fasit bir hesaptır!

15 Temmuz kalkışması bu milletin özüne dair sinsi kalkışmaların en sofistike olanlarından... İnsanımızı en zayıf yerinden yakalamaya çalışan cemaat süsü verilmiş bir güruhun, başından beri kutsadığı gücü eline geçirip çok uluslu menfaatler için kullanmaya kalkmasıdır. Sarsıcıdır, çünkü her kesitinde ihanet vardır. Bu millet her türlü iç ve dış saldırıya, yolda bırakılmışlığa alışıktır, lakin yanında, yöresindekinin ihanetine hiçbir zaman alışkın değildir. Bu millete ait olanlar, ruhunda bir nebze kendi insanına dair hatıra barındıranlar böyle bir ihanete girişemezler. Ayaklarını bastıkları yer hiçbir zaman bu topraklar olmamış, evrensel olanın değil kökü dışarda olanın değirmenine su taşıyan bu güruh sadece halkımızın samimi din duygularını sömürmekle kalmamış, manevi dünyamıza ait kelime ve kavramlarımızı da iğdiş etmiştir.

İSTİKLAL RUHUNUN DİRENİŞİ

15 Temmuz kalkışması tutmayan ve hiçbir zaman da tutmayacak fasit bir hesaptır. Zira 15 Temmuz’dan hafızalarda kalan kalkışma değil topyekûn direniştir. Tarihimizin altın sayfalarında adlarını gururla yad ettiğimiz kahramanlarımızın ölümsüz ruhunun dalga dalga bütün vatanı sardığının resmidir 15 Temmuz. Tarih yapıcılar hiçbir zaman tarihin tozlu sayfalarında kalmamıştır. Şehadetin mümbit toprağı nice şehitler var etmiştir her yaşta. Göğsünü tanka siper eden yiğitlerimiz, geceyi yararak yola düşen beli büklüm büklüm yaşlılarımız, yaşmağını kaptığı gibi darbecilerin önünde tek başına bir cesaret anıtı gibi duran kadınlarımız bu istiklal ruhunun dirilişinden başka nedir ki!

ANLAMLI GELECEK TEMİNATI

15 yaşındaki işçi Halil İbrahim Yıldırım’dan 20 yaşında üniversite öğrencisi Mustafa Direkli’ye, yine üniversite öğrencisi Burak Cantürk’e, darbeci askerlerin kullandığı tankın altında kalarak şehit olan 52 yaşındaki ev hanımı Türkan Türkmen Tekin’e kadar her meslekten her yaştan 250 vatan evladı şehadetleriyle destan yazarak dünyaya unutulmaz bir mukavemet dersi verdiler. Direnişin binlerce gazisi memleketin her tarafına bu bükülmez bileği ve korku bilmez yüreği şeref serlevhası gibi hâkim kılmışlardır. Hayata bakışları, sözcükleri kavrayışları ne kadar farklı olursa olsun bu milletin söz konusu olan vatansa şayet nasıl bir araya gelip kenetlenerek cansiperane mücadele ettiğini gördük. Dünyanın görmeyen gözü de gördü. Bütün ihtilafları bırakıp Başkanının cumhura, cumhurun da Başkanına nasıl sahip çıktığına şahit olduk. Bir millet için, bir halk için bundan daha büyük bir onur, daha anlamlı bir gelecek teminatı olamaz.