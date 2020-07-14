14 Temmuz 2020 Salı 11:59 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 11:59

15 Temmuz'da kargo gönderecek olanlar veya gönderisi gelecek olan kişiler 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu? sorusuna yanıt arıyor. 15 Temmuz'da Milyonlarca vatandaş, genci, yaşlısı demeden sokağa inip demokarsiye sahip çıktı. Ülkenin dört bir yanında kahramanca direniş öykülerinin yazıldığı 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü resmi tatil ilan edildiğinden beri birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. 15 Temmuz’da halk sokaklara dökülerek unutulmayacak bir demokrasi zaferi kazandı ve hainlere gereken cevabı verdi. 15 Temmuz'da kargo göndermek isteyenler konu hakkında araştırma yapıyor. Buna göre; 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da kargolar açık mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü tüm yurtta şehitleri anarak hatırlanıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte kargo bekleyenler veya kargo göndermek isteyenler, 15 Temmuz'da kargo şirketlerinin kapalı olması nedeni ile işlemlerini Perşembe günü yapabilecekler.

Kargolar, resmi tatillerde tatil yapabiliyor. Ancak yaşanan yoğunluklar nedeni ile kimi Kargo şirketleri ise özel kurumlar olduğu için çalışma gün ve saatlerinde değişiklik yapabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşerek kargonun açık olup olmadığını öğrenebilir.

15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

PTT KARGO AÇIK MI?

PTT resmi kurum olması nedeni ile 15 Temmuz'da kapalı oluyor.

TBMM'de 15 Temmuz'un resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

15 Temmuz günü 2020 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.



15 TEMMUZ’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

15 Temmuz sokağa çıkma yasağı hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Finansal işlemlerini yapmak, para göndermek veya para almak için bankaları kullanacak olan vatandaşlar da "15 Temmuz'da bankalar açık olacak mı?" diye soruyor. Resmi tatil kapsamına giren bankalar da 15 Temmuz'da hizmet veremeyecek.

Ancak her zaman olduğu gibi ATM'ler ve internet bankacılığı, 15 Temmuz'da da hizmetini sürdürecek. Vatandaşlar internet bankacılığı üzerinden birçok bankacılık işlemlerini yapabilecekler.