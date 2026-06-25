Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Bugün Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13 bin 610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz.

Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 531; Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan 2 bin 432; Ve Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden 10 bin 604 kardeşimiz, bugünden itibaren Emniyet Teşkilatımızın saflarına katılacak.

Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor; her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum.

20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz.

(15 Temmuz ) Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar, o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların tek tek ellerinde öpüyor kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, hayırlı, bereketli ömürler diliyorum.

Uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız, bazen en kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız: Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız.

Devletimizin imkanları genişledikçe, ortaya çıkan katma değerden 86 milyonun tamamının faydalanmasını temin ediyoruz.