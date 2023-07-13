15 Temmuz mesajları Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik darbe girişiminin 7. yılında paylaşılmaya başlandı. Genç, yaşlı, erkek ve kadın milyonlarca vatandaş sokaklara inerek silah ve tanklara direndi. Demokrasiye sahip çıkılan bu özel günün ve şehitlerin anısına paylaşılabilecek 15 Temmuz mesajları, resimli, yazılı gönderileri haberimizde derledik. İşte Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi ve direnişi anmak için duygusal, resimli 15 Temmuz mesajları ve 15 Temmuz ile ilgili kısa sözler...

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.

251 Şehit daha 251 çift göz daha kapandı hayata. 251 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 251 baba daha ağladı evladına.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

Darbe girişimine izin vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz

Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."

Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın... Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

Vatanımız için şehit olmuş 251 kişi ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'nü mesajlarla anmak isteyenler için en anlamlı 15 Temmuz mesajları haberimizde yer alıyor. 7 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimi sırasında 251 vatandaşımız şehit, 2 bini aşkın vatandaşımız da gazi oldu.