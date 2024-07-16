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'15 Temmuz Milletin Zaferi Bisiklet Turu'na vatandaşlardan yoğun ilgi

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında 'Milletin Zaferi' sloganıyla düzenlenen bisiklet turu etkinliğine Kayserililer yoğun katılım gösterdi.

IHA16 Temmuz 2024 Salı 10:44 - Güncelleme:
'15 Temmuz Milletin Zaferi Bisiklet Turu'na vatandaşlardan yoğun ilgi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, sporun ve sporcunun destekçisi olan Spor A.Ş. 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanı alan Kayseri'de anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Hain darbe girişiminin, vatandaşların sokaklara çıkarak demokrasi ve egemenlik mücadelesi ile bastırıldığı 15 Temmuz 2016'nın 8'inci yıl dönümünde, 'Milletin Zaferi' sloganıyla 9 kilometrelik parkurda bisiklet turu etkinliği düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel etkinlikte, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndan başlayan bisiklet turu etkinliği, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde son buldu.

Kayserililer, bu anlamlı etkinlikte ellerinde Türk Bayrağı ve üzerlerinde Milletin Zaferi yazılı tişörtlerle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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