15 Temmuz paylaşımı büyük tepki çekmişti: Soruşturma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden "15 Temmuz gecesi yobazlar tarafından şehit edilen askerlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." şeklinde paylaşımda bulunan Yetkin Er hakkında soruşturma başlattı.

Hakkında gözaltı kararı verilen Er, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giderek teslim oldu.

Er'in emniyetteki işlemleri sürüyor.