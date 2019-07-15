‘15 Temmuz Pazartesi Atatürk Havalimanı’na nasıl gidilir? Atatürk Havalimanı’na metro, otobüs var mı? 15 Temmuz ulaşım ücretsiz mi? Atatürk Havalimanı nerede?’ sorularına vatandaşlarımız tarafından yanıt aranıyor. 15 Temmuz Pazartesi hain darbe girişiminin 3 yılında tüm şehitlerimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 20.00’de Atatürk Havalimanı’nda görkemli bir törenle anacağız. Halkalı’dan Gebze’ye giden trenler saat 10.00’dan itibaren Gebze’den Halkalı’ya giden trenlerin ise 10 dakika aralıklarla saat 23.50’ye kadar ücretsiz olacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz’da saat 06.00’dan 16 Temmuz saat 05.59’a kadar tüm Marmaray trenlerinin İstanbul gelindeki diğer toplu ulaşım vasıtaları da ücretsiz olacak. Peki, Atatürk Havalimanı'na nasıl gidilir? Bu törene nasıl gidebileceğinizin ayrıntılarını haberimizde sizin için derledik.

AVRUPA YAKASI’NDAN ATATÜRK HAVALİMANI’NA ARABAYLA NASIL GİDİLİR?

Arabayla, İstanbul Avrupa tarafının merkezi sayabileceğimiz Beşiktaş’tan Atatürk Havalimanına arabayla gitmek yaklaşık trafiksiz bir saatte yaklaşık 40 dakika arası bir zaman alacaktır. Beşiktaş merkezden havalimanı 25 kilometre uzaklıkta.

AVRUPA YAKASI’NDAN ATATÜRK HAVALİMANI’NA METRO İLE NASIL GİDİLİR?

Metroyla, Atatürk Havalimanı’na gitmek aslında trafiğe hiç girmemeniz için en güzel tercih. Bunun için Yenikapı- Atatürk Havaalanı Metrosu’nu kullanmanız gerekli, bu metro hattı Yenikapı’da başlayıp havalimanının içine kadar gidiyor. Güzergahı ve haritaları görebilmeniz için aşağı link bırakıyoruz. Yenikapı’da binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar metro hattını kullanarak, Ataköy Şirinevler durağında inip buradan geçiş yapmayı da tercih edebilirsiniz.

AVRUPA YAKASI’NDAN ATATÜRK HAVALİMANI’NA OTOBÜS İLE NASIL GİDİLİR?

Otobüsle, gitmek isterseniz TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattını veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattını takip eden otobüslere binebilirsiniz.

Havabus Shuttle ile, gitmek isterseniz de belli noktalardan belli bir ücret karşılığı bu araçlara binip doğruca havalimanına gidebiliyorsunuz. Havabus Taksim kalkış noktası Divan Otel Karşısı, Point Otel önü, kişi başı fiyatı 12 TL; Havabus Yenikapı kalkış noktası ise Yenikapı İDO İskelesi 1. İskele önü, fiyatı da 6 TL . Yine saatleri için aşağıya link bırakıyoruz, durakları iki taraftan da olacak şekilde hizmet veriyor.

ATATÜRK HAVALİMANI NEREDE? Atatürk Havalimanı, Yeşilköy, 34149 Bakırköy/ İstanbul

ANADOLU YAKASI’NDAN ATATÜRK HAVALİMANI’NA ARABAYLA NASIL GİDİLİR?

Arabayla, İstanbul Anadolu tarafının merkezi sayabileceğimiz Kadıköy’den Atatürk Havalimanı’na arabayla gitmek yaklaşık olarak trafiksiz bir saatte en az 1 saat zaman alacaktır. Kadıköy merkezden Atatürk Havalimanı, Avrasya tüneli ile yaklaşık 30 kilometre, 1 saat, köprüden geçerseniz de yolculuk 34 kilometre 1.30 saat kadar sürüyor.

Anadolu Yakası’ndan Atatürk Havalimanı’na Metro, Metrobüs ve Marmaray İle Nasıl Gidilir?

Kadıköy’den Atatürk Havalimanı’na önce Marmaray’ı kullanıp sonra da metroya aktarma yapıp gitmek oldukça pratik bir ulaşım seçeneği. Tek yapmanız gereken, Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray ile Yenikapı’ya geçmek.

Oradan da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’na aktarma yapmak. Ayrılık Çeşmesi durağına Metrobüs veya Kadıköy-Kartal Metro Hattı’nı kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı ile Avrupa Yakası’na geçip Ataköy-Şirinevler durağından Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu’na aktarma yaparak da Atatürk Havalimanı’na ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL’DA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, törenler dolayısıyla 15 Temmuz günü Marmaray trenlerinin karşılıklı olarak 15 dakikada bir yapılacağını belirten Turhan, saat 08.00’den itibaren Halkalı’dan Gebze’ye giden trenlerin saat 10.00’dan itibaren Gebze’den Halkalı’ya giden trenlerin ise 10 dakika aralıklarla saat 23.50’ye kadar işleyeceğini kaydetti. Bakan Turhan, Gebze-Halkalı arasındaki son trenin her iki yönden 23.50’de kalkacağını ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz’da saat 06.00’dan 16 Temmuz saat 05.59’a kadar tüm Marmaray trenlerinin İstanbul gelindeki diğer toplu ulaşım vasıtaları gibi ücretsiz olacağını bildiren Turhan, “Ayrıca mevcut 142 seferimize ilaveten 75 adet ilave sefer koyuldu. Günlük 433 bin 952 olarak sunulan yolcu kapasitesi ise 229 bin 200 kişi artırılarak, 663 bin 152 kişiye yükseltildi.” diye konuştu.