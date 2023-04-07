Ankara Gölbaşı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında F-16'larla düzenlenen hain saldırıda şehit olan Adanalı ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un (25) babası Ali Oruç, "KHK'lı FETÖ'cülerin haklarını iade edeceğim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Şehit babası, "Şehit ailelerini düşünen bunu yapmaz. Ama bunlar da vicdan ne gezer? Bu hain insanları cezaevinden çıkarıp acımızın üstüne acımı katmak istiyorsunuz.

Yazıklar olsun. Ama milletimiz bunlara o fırsatı vermeyecek. Devletimiz için nasıl oyunlar oynadığınızı herkes biliyor. 14 Mayıs'ta size o sevinci tattırmayacağız. Nasıl her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında olduysak bundan sonra yanında olacağız. Masada ne yaptıklarını bilmeyen bu insanlar mı Türkiye'yi yönetecek" dedi.

DEVLETE İHANETTİR

Adanalı ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç helikopter teknisyenliği için gittikleri Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü vatan hainlerinin bombalarıyla şehit oldu.

Canından çok sevdiği iki oğlunu şehit veren Ali Oruç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tutuklu FETÖ'cülerin haklarını geri iade edeceğim" sözüne sert tepki gösterdi. Sabah'ın haberine göre, Şehit babası Oruç, "FETÖ'cüleri tekrar devlete alıyorsanız bu devlete resmen ihanettir. Biz millet olarak bunlara 14 Mayıs'ta izin vermeyeceğiz. Oy için HDP ile gidip ittifak yapıyorsunuz. Hiç mi şehitlerimizi ve onların ailelerini düşünmüyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri bile utanç verici. Bu vatan için gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimize ve ailelerine büyük saygısızlıktır" diye konuştu.

Amaçlarının ülkeyi parçalamak olduğunu kaydeden Ali Oruç, "Bunlarda vicdan yok. 251 şehidin ailesinin yüzlerine nasıl bakacaksınız? Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifak yaparak ülkeyi parçalamak için ne gerekiyorsa yapıyor. Hepsi bir oy için. Ama 14 Mayıs gecesi bu millet onlara en büyük darbeyi vuracak. Çünkü onlara bu sevinci tattırmayacağız.. Her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız ve arkasında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanımız şehit ailelerinin ve gazilerin yanında oldu. Bizi hiçbir zaman incitmedi. Hakkını ödeyemeyiz. Allah yolunu bahtını açık etsin" şeklinde konuştu.