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  • 15 Temmuz şehidi Kantarcı'nın oğlundan gururlandıran başarı... Paylaşımı duygulandırdı
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15 Temmuz şehidi Kantarcı'nın oğlundan gururlandıran başarı... Paylaşımı duygulandırdı

FETÖ tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehit edilen Halil Kantarcı'nın Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi oğlu Ali Cihad Kantarcı, dil alanında Türkiye 577'ncisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Ali'nin başarısı, sosyal medyada sık sık eski paylaşımları ile anılan Kantarcı'nın 'Oğlum mezun oldu. Mutluyum ve kötü hissediyorum.' cümlelerini akla getirdi.

Haber Merkezi22 Temmuz 2025 Salı 12:32 - Güncelleme:
15 Temmuz şehidi Kantarcı'nın oğlundan gururlandıran başarı... Paylaşımı duygulandırdı
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YKS başarılarında önemli mesafeler kaydeden imam hatip liseleri YKS 2025'te de derece yapan öğrenci çıkarmayı başardı.

15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın oğlu Marmara AİHL öğrencisi Ali Cihad Kantarcı dil alanında Türkiye 577.'si oldu.

Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi sosyal medya hesabından, 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın oğlu Ali Cihad Kantarcı'nın YKS'de Dil Türkiye 577.cisi olması üzerine duygusal bir mesaj yayınlandı.

Paylaşımda, "Sn. Velimiz @halilkantarci bey, oğlunuz bu dönem mezun oldu. Görseydiniz tekrar mutlu olurdunuz. Ama bu sefer iyi hissedeceğinize eminiz zira istikamet üzere bıraktığınız delikanlıyı bazen Bosna'da Marş Mira'da, bazen Tokyo'da Abdürreşid İbrahim'in huzurunda, bazen Ürdün'de Salt Türk şehitliğinde bazen de Kudüs'te Mescid-i Aksa'da, çoğu zaman da Gazze eylemlerinde görebilirdiniz. Güzel bir şey oldu. Şehadetinizi vesile kılarak; yürümeyi öğrensin diye elinden tutmayı bıraktığınız delikanlı şimdi istikamet üzere menzil alıyor. Cenab-ı Hakk tüm öğrencilerimizi yolu güzel yürüyenlerden eylesin. Önden gidenlere selam olsun." ifadeleri kullanılırken mesaj kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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