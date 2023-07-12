15 Temmuz şehidi polisin annesi: Rüyasında şehit olacağını görmüş

15 Temmuz gecesinde vatan uğruna can veren şehit Ferhat Kaya da geride acılı anne, baba, eş ve kardeş bıraktı. Anne Kaya, "Ben hep dik durmaya, güçlü olmaya çalıştım. Hayat bana küçüklüğümden beri çok şey yaşattı. Ama evlat acısı her şeyden büyük bir acı. Bunun karşısında da güçlü duruyorum. Torunlarım için ayakta duruyorum" diye konuştu. O tarihi gecede oğlunun büyük bir heyecanla göreve Gölbaşı'na gittiğini anlatan Kaya, "Yanında arkadaşı Ahmet Çakır vardı. Ahmet'i alnından öptüm, kendi evladımı yanaklarından öptüm. Onları Allah'a emanet edip dualarla şahadete gönderdim" ifadelerini kullandı.

Doğum günü olan 15 Temmuz'da oğlunun arayıp doğum gününü kutladığını anlatan anne Kaya, "Benim oğlum daha 1 senelik evliydi. Daha hayatının baharındaydı. 28 yaşında hayatını çaldılar oğlumun" dedi.

ŞEHİTLİK GURURU BENİ AYAKTA TUTTU

Uzun bir zaman boyunca oğlundan haber alamadıklarını söyleyen Kaya, "İçten içe biliyordum oğlumun şehit olacağını sanki. Ama bunu dillendiremedim hiçbir zaman. İkinci bomba patladıktan sonra oğlumu aradım ama açmadı. Kaç defa aradıysam da açmadı. Hep telefonu çekmiyordur, göreve gitmiştir falan dedim hep. Konduramadım oğlumun ölmesini. Aramadığımız hastane kalmadı. En son eşim Adli Tıp'a bakalım dedi. O an o kadar sinirlendim ki. 'Nasıl oğluna yakıştırırsın sen ölümü diye çıldırdım. Ben asla inanmadım oğlumun beni bırakıp gitmesine. Meğer hastanelerde yer kalmayınca Onkolojiye götürmüşler. Cumartesi günü oğlumu bulmuşlar ama bana söylememişler. Pazar günü kardeşim geldi ve bana 'Ferhat'ın sana selamı var abla. O kadar yakışıklıydı ki. Gördüm onu, gülüyordu. Oğlumuz şehit oldu' dedi. Ben hep dik durdum. Oğlumun şehit olmasının gururu beni ayakta tuttu" diye anlattı.

RÜYASINDA ŞEHİT OLACAĞINI GÖRMÜŞ

Sabah'ın haberine göre, şehit Kaya'nın daha önce rüyasında şehit olduğunu gördüğünü ve bunu sadece bir arkadaşına anlattığını öğrendiklerini söyleyen anne Kaya, "Rüyasında şehit olmuş ve bizi, kardeşini, eşini çok güçlü görmüş. Güçlü olduğumuz için gurur duyduğunu söylemiş. Biz de bunu öğrenince yeniden kalktık ayağa, yıkılmadık" dedi.

Kaya, sözlerine şöyle devam etti:



ŞEHİTLERİMİZ RUHLARIYLA VATANA SAHİP ÇIKTILAR

"Bu hainleri Allah'ım kahretsin. Bizim çocuklarımızın günahı yoktu. Hepsi ekmeğinin, bayrağının peşindeydi. Ülkemizi Suriye gibi altüst edeceklerdi.

O günkü çatışmada evet, şehit oldular. Bedenleri gitti. Ama ruhları hala meydandaydı. Şehitlerimiz ruhlarıyla vatanımıza sahip çıktılar. Önce sadece benim çocuğumdu, şimdi tüm Türkiye'nin çocuğu."