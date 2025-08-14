İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,796
  • EURO
    47,6472
  • ALTIN
    4375.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 15 Temmuz şehidinin mezarına kürekle saldıran zanlı tutuklandı
Güncel

15 Temmuz şehidinin mezarına kürekle saldıran zanlı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden zanlı tutuklandı.

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 15:28 - Güncelleme:
15 Temmuz şehidinin mezarına kürekle saldıran zanlı tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ile Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstinye'deki Borsa İstanbul binası önünde şehit edilen Fatih Satır'ın mezarının dün tahrip edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin motosikletle gelip elinde kürekle mezarlığa giriş yaptığını belirledi.

Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli T.D. (35) mezarlık çevresinde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlının daha önce de 3 camiye zarar verdiği, "mala zarar verme", "kasten yaralama" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüpheli T.D. sorgusunda, olay anını hatırlamadığını ve hiçbir şey bilmediğini söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.