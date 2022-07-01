15 Temmuz şehit yakınlarından tepki: Acımızla dalga geçiyorlar

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin temsilcilerinin; FETÖ'den yargılanan 66 Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya ve "Ben 'Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum.' Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Ben bu insanların terörist olabileceğini düşünmüyorum" diyen annesi Melek Çetinkaya'yı Meclis'te kabul etmesi, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerin tepkisine neden oldu.

O FOTOĞRAF ACILARIMIZI TAZELEDİ

Sabah'ın haberine göre; 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, "Tam da 15 Temmuz'un sene-i devriyesi gelirken yüreğimizdeki yaraların acısı tazelenirken bu fotoğrafların verilmesi hoş olmadı. Altılı masanın iki tane lokomotifi, gözümüzün içine baka baka bu isimleri ağırladı. Bu milleti şamar oğlanı sanıyorlar. Millet bunun hesabını sandıkta soracaktır. Bu millet basiretlidir. Cambaza bak diyerek milleti kandırmaya çalışıyorlar. Bu tavır acılarımızla dalga geçmenin ötesinde yaralarımıza tuz basmaktır. Kendi tanklarımızla, uçaklarımızla vurdular. Savaş kurallarında olmayan canilikler yaptılar. Biz sadece vatan bölünmesin dedik. 15 Temmuzun arifesinde bunlar yapılmasın artık. Milleti kandırmaktan vazgeçin."

"ALLAH DA ONLARI AĞLATSIN"

Şehit Polis Memuru Fırat Bulut'un (30) babası Şinasi Bulut, "15 Temmuz yaklaşıyor ve bu fotoğraf veriliyor. Benim 15 Temmuz'dan beri ağlamadığım tek gün yok. Allah da onları ağlatsın. Bu fotoğraf zorumuza gidiyor. Bizim vergilerimizle maaş alıp, onların ağırlanması zorumuza gidiyor. Konuşacak laf bile bulamıyorum."

"ELLERİNE FIRSAT GEÇSE İLK BİZİ YARGILARLAR"

Şehit Fahrettin Yavuz'un ağabeyi Fuat Yavuz, "Serbest kalır kalmaz onların yanına gittiler. Ben 15 Temmuz davalarının çoğunda bulundum. Her şey kayıt altında olmasına rağmen yine de bizi suçlayıp bizden özür bekliyorlardı. Bunların ellerine bir fırsat geçsin ilk yargılayacakları bizleriz. 'Neden darbeye karşı geldiniz', 'Neden kalkışmaya karşı durdunuz?' diye. O fotoğraf yüreğimizi yaktı. O günkü acılarımızı yeniden tazelendi. O acının aynısını tekrar yaşadık. Bizim vergilerimizle maaş alanlar, okuyanlar, bizim silahlarımızla bize ateş açtılar. Benim kardeşimin kafatasını paramparça ettiler. Bu kadar acı bir olay yaşadık. Şimdi acımız tazelendi."

AYDOĞAN: "FURKAN ÇETİNKAYA VE ANNESİ MELEK ÇETİNKAYA'YI KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE TBMM'DE BULUŞTURDUK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu; 15 Temmuz darbe girişiminde yargılanan Taha Furkan Çetinkaya ve annesi Melek Çetinkaya'yı TBMM'de kabul etti. CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi avukat Turan Aydoğan; Furkan Çetinkaya ve annesini Kemal Kılıçdaroğlu'yla buluşturduklarını açıkladı. Turan Aydoğan, "Yargıtay'ın verdiği tahliye kararıyla neredeyse 6 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Harp Okulu öğrencisi Furkan Çetinkaya'yı ve hak mücadelesi veren annesi Melek Çetinkaya'yı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'de buluşturduk. Yıllardır adalet mücadelesi veren konuklarım vardı. Yargıtay'ın 66 Hava Harp Okulu öğrencisi hakkındaki tahliye kararından sonra Melek Çetinkaya'yı, özgürlüğüne kavuşan oğlu Furkan Çetinkaya'yı, avukat Özge Kartal ve Kıymet Göçer'i TBMM'deki ofisimizde ağırladık. Adalet arayışımız sürecek" iddiasında bulundu.

AĞIRLAMA YARIŞINA GİRDİLER

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da; "Tahliye kararının ardından annesi Melek Çetinkaya ve avukatı ile birlikte teşekkür ziyaretleri gerçekleştiren askeri öğrencilerden Furkan ve ailesine nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

ÇETİNKAYA: "ASKERİ ÖĞRENCİLERE DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR ZİYARETİ YAPTIK"

Melek Çetinkaya; Kemal Kılıçdaroğlu ve Gülizar Biçer Karaca'ya teşekkür etti ve "Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan askeri öğrencileri ve erleri konuştuk. Mücadeleye devam" iddiasında bulundu. Melek Çetinkaya; "Bugün Gülizar Biçer hanımı ziyaret ettik. Askeri öğrenci dosyaları hakkında tekrar bilgilendirme yaptık. Destekleri için teşekkür ederiz. Askeri öğrenciler masumdur" ifadelerini kullandı.

ÇETİNKAYA: "ASKERİ ÖĞRENCILERE DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR ZİYARETİ YAPTIK"

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta da, Melek Çetinkaya ve eşine destek verdi. Melek Çetinkaya; "Erhan Usta vekilimizi ziyaret ettik. Hapishanede ki askeri öğrencileri ve erleri konuştuk" dedi.

GERGERLİOĞLU: "YILLARDIR BEKLEDİĞİMİZ GÜZEL TABLO..."

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da; Melek Çetinkaya ve eşine destek verdi. Gergerlioğlu, "Ve yıllardır beklediğimiz güzel tablo:) Furkan Çetinkaya, Melek Çetinkaya ve Av. Özge Kartal ziyaretimize geldiler. Özgürlüğüne hasrettik, bu yetmez, masum askeri öğrencilerin hepsi tahliye edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"FETULLAH GÜLEN'E TERÖRİST DİYEMEM" DEMİŞTİ

FETÖ'den yargılanan Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, 12 Temmuz 2020 tarihinde bir özel televizyon kanalında açıklama yapmış ve "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için 'Ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum.' Ama bana 'Bu cemaatin içindeki insanlara dediniz ya 'Mutlaka tanıdığınız vardır' diye. Benim komşularım oldu cemaatten. Birçok arkadaşlarım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Ben bu insanların terörist olabileceğini düşünmüyorum" demişti.