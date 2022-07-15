15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyaretçi akını

15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı, ziyaretçi akınına uğradı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anıtta şehitler dualarla anıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasında bulunan anıtın içinde yer alan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne de şehit yakınları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK ZAFER"

Anıtı ziyarete gelen Dilek Dinç, "Söylenecek çok bir şey yok. Konuşunca bile kötü oluyorum. Bizim için büyük bir zafer. İpin ucundan dönmek gibi bir şey. Dışarıya çıkamamıştım. Eşim, eltilerim hepsi havalimanına, köprüye koşa koşa gittiler. Ben evde kaldığım için çok üzüldüm. Kendimde çok eksiklik yaşadım ama sonrasında kızımı da alıp her gün ben de sokaklara çıktım. Başkanımıza Rabbim uzun ömürler versin. O iyi ki bizi evde tutmadı" dedi.

Ziyarete gelen Ayten Ayna da, "Çok değişik bir duygu. O gece şehit olanların mekanı cennet olsun. Onlar olmasaydı ülkemizin hali ne olurdu? Ben o geceyi hatırladıkça tüylerim hala diken diken oluyor" diye konuştu.

"ESENYURT'TAN YÜRÜYEREK GELDİ"

Dün akşam 21.30'da Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndan vefa yürüyüşü başlattıklarını belirten Tokat 15'li Torunları Dernek Başkanı Saffet Gümüş, "9 saatte buraya geldim. 50 kilometre, 75 bin adım attım. Bizim onlara borcumuz çok. Vatanımıza, bayrağımıza, devletimize sahip çıkalım. O gece onlar olmasaydı, halk olmasaydı şu an belki de biz burada olmayabilirdik" ifadelerini kullandı.

"GAZİ VE ŞEHİT OLAMADIĞIMIZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Konya'dan gelen İsmail Önder, "Televizyonu açtıktan sonra reis konuşma yaptı. Herkesi sokaklara davet etti. Havalimanlarına doğru yola çıktık. Buraya gelemedik onun için üzgünüz. Üzerimize farz oldu. Her sene 15 Temmuz'da buraya gelip bütün etkinliklere İstanbul'da katılıyoruz. O gün buraya gelip savaşamadığımız için yüreğimiz yanıyor. Buraya gelip gazi veya şehit olamadığımız için çok üzgünüz" dedi.

GAZİ BABASI BAŞPINAR: BİR DAHA OLURSA SOKAKTA ÖLECEKLER

Gazi Safiye Başpınar Bayat'ın babası Engin Başpınar, "Ben her geçtiğimde burada arabamı durduruyorum şehit düşenlere, cennet güllerini yad etmeye geliyorum. Biz ikinci köprüdeydik ama benim kızım burada subaylarla cebelleşirken, onlara 'bu akşam siz mağlup olacaksınız' dediği zaman içlerine sindirememişler. Benim kızım bir yaralıya yardım ederken kurşun kaval kemiğini parçalayarak çıkıyor. Ben çocuğumun yaralandığını bir gün sonra öğreniyorum. Hiç kimse bu türden acıları bilemez. Bundan nemalanmak isteyenler, bu ülkeye hainlik yapmak isteyenler bugün şehitlerin ya da gazilerin karşısında ne söyleyecekler acaba diye düşünüyorum. O şehitler olmasa acaba bu memleket olacak mıydı? Güzel insan olacağız, birbirimize sarılacağız, bu ülkenin değeri olacağız. Bu ülkeye göz dikenler utanacak. Bir daha bu kalkışma olursa da bilsinler ki sokakta ölecekler" diye konuştu.