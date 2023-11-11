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15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde zincirleme kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 10:44 - Güncelleme:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde zincirleme kaza
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Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçiş güzergahında, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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