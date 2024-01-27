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Güncel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araç alev alev yandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan ve zaman zaman patlamalar yaşanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 20:42 - Güncelleme:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araç alev alev yandı
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Köprüde Ankara istikametinde ilerleyen otomobilden birden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, güvenlik şeridine çektiği aracına yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

Sürücünün müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. Araçta zaman zaman patlamalar da meydana geldi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, aracın bulunduğu istikamette yolu trafiğe kapattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Soğutma çalışmaları sırasında da araçta küçük çaplı patlamalar oldu.

Otomobil, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Köprü trafiğinde yoğunluk yaşanırken araçların geçişi kontrollü olarak sağlandı.

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