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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkutan kaza! 7 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki zincirleme trafik kazasında 7 araçta hasar oluştu.

IHA14 Haziran 2023 Çarşamba 03:50 - Güncelleme:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkutan kaza! 7 araç birbirine girdi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gece saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. 7 aracın karıştığı kazada can kaybı yaşanmadı.

Kaza, gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Köprüde yaşanan trafikte hızını alamayan bir aracın arkadan gelerek öndeki arabaya çarpması sonucu toplam 7 araç kazaya karıştı. D-100 kara yolu Ankara istikameti Ortaköy viyadüğünde meydana gelen kaza neticesinde hafif yaralanan bir vatandaş bölgeye gelen ambulansla ayakta tedavi edilirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şeritleri trafiğe kapattı. Kaza yerine gelen çekiceler kazaya karışan bazı araçları kaldırıp götürdü. Yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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