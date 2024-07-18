İSTANBUL 36°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2024 Perşembe / 12 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0731
  • EURO
    36,2183
  • ALTIN
    2611.18
  • BIST100
    11139.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası
Güncel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağı yakınında arızalanan metrobüs, yoğunluğa neden oldu.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 19:40 - Güncelleme:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası
ABONE OL

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası istikametine ilerleyen Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağına yakın bir mesafede arızalandı.

Sürücü tarafından köprü çıkışında indirilen yolcular, yollarına yürüyerek devam etti.

Arızalanan metrobüsün yolu kapatması sebebiyle diğer metrobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. Durağa giremeyen metrobüsler araç yolundan ilerledi.

Arıza, metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğuna neden oldu.

Yol bakım aracıyla arızalı metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.