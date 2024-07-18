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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli inatlaşma kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma inatlaşmaya dönüştü. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA18 Temmuz 2024 Perşembe 09:52 - Güncelleme:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli inatlaşma kamerada
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Olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü birbirine yol vermeyince aralarında tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede inatlaşmaya dönüşürken, sürücülerden biri hızla sağ şeritten sol şeride geçerek trafikte ilerleyen sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı. Sol şeritte ilerlediği sırada diğer aracın önüne geçen araç trafik güvenliğini de riske attı.

O ANLAR KAMERADA

Sürücülerin trafikteki tehlikeli inatlaşması başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde birbirleriyle inatlaşan sürücülerin trafikte hızlı bir şekilde ilerlediği ve birbirlerine yol vermediği anlar görülüyor.

Trafikte tehlikeli hareketler sergileyerek hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücüler bir süre trafikte ilerledikten sonra gözden kayboldu.

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