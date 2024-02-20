15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

Kaza, 17 Şubat Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ortaköy Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. Köprü girişinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların bir anda yavaşlamasına yol açtı. Bu sırada aniden duran otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarpınca, diğer araçlar da birbirine girdi. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Zincirleme kaza anı araç kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza sebebiyle oluşan yoğun trafik, hasarlı otomobillerin kaldırılmasından sonra normale döndü.