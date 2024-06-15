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15 Temmuz Şehitler Köprüsünü araçla kapatan şahıs adliyeye sevk edildi

Dün akşam saatlerinde üzerinde 'SMA' yazılı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü trafiğe kapatan Resul Can Çatı isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs emniyetteki ifadesinde, SMA hastası çocuklara dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

IHA15 Haziran 2024 Cumartesi 13:50 - Güncelleme:
15 Temmuz Şehitler Köprüsünü araçla kapatan şahıs adliyeye sevk edildi
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Olay, dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşandı. İsminin Resul Can Çatı olduğu öğrenilen şüpheli bir kişi üzerinde sprey boya ile 'SMA' yazılı bir araç ile köprüyü trafiğe kapatmış, polis ekiplerini teyakkuza geçirmişti. Yaşanan olay sonrası kısa sürede şahıs ikna edilip gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan Çatı bugün adliyeye sevk edilirken emniyetteki ifadesinde SMA hastası çocuklara dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

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