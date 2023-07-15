15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaretler sürüyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişindeki 15 Temmuz Şehitler Makamı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı müze ve anıtta, akşam da ziyaretler sürüyor.

İçinde 252 şehidin adının yer aldığı ve 24 saat sela okunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret eden vatandaşlar, dua etti.

Vatandaşlar, alanda her birinin altında bir şehidin ismi ve öz geçmişini gösteren karekod bulunan servi ağaçlarının çevresinde dolaştı.

Darbe girişimini engellemek için mücadele verenlere ait eşya ile darbecilerin kullandığı mühimmatın sergilendiği Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni de ziyaret eden vatandaşlar, sık sık fotoğraf çekti.

"HER GELDİĞİMDE O GECE YAŞADIĞIM DUYGULARI BURADA DA YAŞIYORUM"

Ziyaretçilerden Orhan Turgut, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinde de köprüde olduğunu söyledi.

Anıta üçüncü gelişi olduğunu dile getiren Turgut, şöyle konuştu:

"Her geldiğimde o gece yaşadığım duyguları burada da yaşıyorum. Anılarımı tazelemek için buraya geliyorum. 15 Temmuz'da burada insanlar fıskiyelerden abdest alıyorlardı. Onların (darbeci askerlerin) elinde silah vardı. Onlar silahtan korkuyorlardı ama biz abdestli vaziyette üzerlerine gidiyorduk. Rabb'im kazananı bizler eyledi. Rabb'im son nefesimize kadar da bayrağın altında bizlere çoluğumuzla çocuğumuzla yaşamayı nasip eylesin.''

Turgut, sabah anıtı ziyaret ettiğinde çok etkilendiği için ailesiyle tekrar buraya geldiğini ifade ederek "Bunları çoluğumuza çocuğumuza hissettirmemiz lazım çünkü bu düşman uyumaz. Allah bunlara fırsat vermesin. Ellerine fırsat geçerse tekrar eski duruma gelirler.'' dedi.

Ömer Özmen de 15 Temmuz 2016'da İngiltere'de olduğunu ve darbe girişimini televizyondan öğrendiğini söyledi.

İlk defa anıtı ziyaret ettiğini kaydeden Özmen, atmosferden çok etkilendiğini belirtti.

Ziyaretçilerden Güler Önder de ilk kez anıt ve müzeye geldiğini ifade ederek, buranın maneviyatı yüksek bir ortam olduğunu, çok duygulandığını söyledi.

Önder, "Müzede gösterileri izledim, çok etkilendim, ağladım. Şehitler sayesinde vatanımız, milletimiz kurtuldu. Allah razı olsun, mekanları cennet olsun." dedi.