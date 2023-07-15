15 Temmuz şehitleri 2 bin 610 rakımlı dağın zirvesinde anıldı

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen programda şehitlere saygı için Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nın zirvesine tırmanış yapıldı. Tosya Berçin Yaylası'nda kurulan kampın ardından sabah erken saatlerde gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlardan oluşan 30 kişilik grup, Ilgaz Dağına tırmanmak için yürümeye başladı. Yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından 2 bin 610 metre yükseklikteki Ilgaz Dağı'nın en yüksek noktası olan Büyük Hacet Zirvesine ulaşan grup, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Türk bayrağının açılması ve şehitler için okunan duaların ardından etkinlik sona erdi.

"3 KİLOMETRE BOYUNCA 2 BİN 610 RAKIMA KADAR YÜRÜDÜK"



Yürüyüşü koordine eden Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Büyük Hacet Zirve Tırmanışı" adı altında şehitleri anmak istediklerini belirterek, "15 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu'nun en yüksek dağı olan Ilgaz Dağı'nın en yüksek zirvesi olan 2 bin 610 rakımdaki Büyük Hacet Zirvesine tırmandık. Bugün burada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle, şehitlerimizi anmak için bu tırmanışı yaptık. Bugün burada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu ülke için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi anmak için burada bulunuyoruz. Yerleri ve mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Tüm şehitlerimizi saygı ve minnet ile anıyoruz. Burada Kastamonu Üniversitesi olarak geçen yıl bu yürüyüşün ilkini gerçekleştirmiştik. 15 Temmuz şehitlerini anmak, ayrıca Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğimizin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu yürüyüşüyüz artık Kastamonu'da geleneksel hale gelecek. Büyük Hacet Zirvesinde gerçekleştireceğiz. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğümüzü, Turizm Fakültemize, Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğüne, Kastamonu Off-Road Kulübüne, Tosya Off-Road Kulübüne, Tosya'nın Berçin köyü sakinleri ile yaylada bulunan vatandaşlarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl bizleri yalnız bırakmadılar, bizlerle birlikte yürüdüler. Bizler, 2 bin 200 rakımdan 2 bin 610 rakıma kadar yürüdük. Bizler, arkadaşlarımızla birlikte yürüdük fakat arkamızdan Kastamonu Off-Road ve Tosya Off-Road kulüplerimizde Off-Road araçlarıyla bizlere eşlik ettiler. Tosya'nın Berçin köyünden de motosikletleriyle safari yapan arkadaşlarımız bizlere motosikletleriyle eşlik ettiler. Buradan tekrardan hepsine teşekkürler" dedi.

"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK İÇİN BÜYÜK HACET ZİRVESİNE TIRMANDIK"



Kastamonu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü Başkanı Tarkan Topçu ise, "Kastamonu Off-Road ekibi olarak şehitlerimizi anmak için burada bulunuyoruz. 15 Temmuz destanını selamladığımız bu anlamlı günde; bayrağımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hüzün ve gururun aynı anda yaşandığı bugünde unutulmamalıdır ki hiçbir zafer altın tepside sunulmaz, tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin arkasında bir fedakarlık vardır" diye konuştu.

Türk bayrağını Kastamonu'nun en büyük zirvesine diktiklerini belirten Topçu, "Doğayı görerek, doğayı bilerek yolu olmayan yolcular olarak bizler, kendimiz bir şeyler yapmak istedik. Arkadaşlarımızla birlikte Büyük Hacet Zirvesine çıkarak Türk bayrağımızı diktik. Bugün olduğu gibi bundan sonrada her yıl bu etkinliklerimiz devam edecek. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin ve bayrağımızın her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.

Yürüyüşe katılan Fatih Dava da, "Şehitlerimizi anmak için düzenlenen programa katıldık. Arkadaşlarımıza eşlik ettik. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi anmak için bugün Büyük Hacet Zirvesine tırmandık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.