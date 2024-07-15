15 Temmuz şehitleri için ''253 hatim''

İstanbul'da, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olanlar için 6 camide "253 hatim" programı düzenlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığının katkısıyla FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 8. yılı dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Camisi ile Fatih, Sultanahmet, Taksim ve Eyüp Sultan camilerinde "253 hatim" programı gerçekleştirildi.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki programa katıldı.

Öğle namazının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşlara lokum ikram edildi.