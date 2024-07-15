İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2024 Pazartesi / 9 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0438
  • EURO
    36,1057
  • ALTIN
    2564.53
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:55 - Güncelleme:
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
ABONE OL

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hacı Bayram Veli Camisi'nde öğle namazı öncesinde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Caminin imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, 15 Temmuz şehitleri için edilen dua ile sona erdi.

Mevlidi Şerifler, 81 ile 86 camide eş zamanlı yapıldı.

- 5 BİN KİŞİLİK ŞEKER İKRAMI

Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, devletin varlığı ve milletin bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlere rahmet diledi ve gazilere şükran sunduklarını söyledi.

Bahçecik, "Vakıflar Genel Müdürlüğü 2016'den bugüne kadar o günü unutmadığını, unutturmayacağını belirten etkinlikler, programlar düzenliyor. 81 il 86 camide Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak her özel günde olduğu gibi 15 Temmuz'da da vatandaşının yanında olduğunu bu tarz programlarla gösteriyor." dedi.

Manevi ortamı yüksek olan bir camide Ankaralılara mevlit sonrası 5 bin kişilik şeker ikramında bulunacaklarını belirten Bahçecik, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı Çankırı, Kırıkkale, Düzce, Bolu'da da mevlitlerin okunduğunu ve ikramların yapıldığını kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.