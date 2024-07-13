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15 Temmuz şehitleri Metin Arslan ve Barış Efe, mezarları başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan ve Barış Efe, Karabük'te mezarları başında anıldı.

AA13 Temmuz 2024 Cumartesi 19:08 - Güncelleme:
15 Temmuz şehitleri Metin Arslan ve Barış Efe, mezarları başında anıldı
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Karabük Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen Metin Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, şehidin ablaları Nurcan Arslan ve Fatma Ataman ile Vali Mustafa Yavuz tarafından mezara karanfil konuldu.

Protokol üyeleri, 17 Eylül 2017'de hayatını kaybeden anne Şazi ile 10 Ekim 2020'de vefat eden baba Zeki Arslan'ın mezarlarına da karanfil bıraktı.

Şehit Barış Efe için de Eflani ilçesindeki mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi.

Efe'nin Çukurören köyü mezarlığındaki kabrinde düzenlenen programda, mezara karanfil konuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

  • FETÖ darbe girişi
  • Metin Arslan
  • Barış Efe Karabük

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