15 Temmuz selası ne zaman okunacak? sorusunun yanıtı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Türkiye'de 2016 askeri darbe girişiminde şehit olan 251 sivil, polis ve askeri anmak için yurdun dört bir yanında camilerde 15 Temmuz selası okunacak. Camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak. Peki 15 Temmuz 2022 sela ne zaman ve saat kaçta verilecek? İşte detaylar...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde şehitlerimizi anmak için törenler düzenlenecek. Gece ise Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sela okunacak.

15 TEMMUZ SELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

15 Temmuz selası, 15 Temmuz 2022 Cuma gününü 16 Temmuz Cumartesi gününe bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye'deki 90 bin caminin tümünde eş zamanlı olarak okunacak.

Ayrıca merkez ve 15 Temmuz etkinliklerinin yapıldığı bölgelerdeki camiler sabah namazına kadar açık tutulacak, minarelerin ışıkları yakılacak.

Vatandaşların katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edecek.

DIYANET İŞLERI BAŞKANLIĞINDAN 15 TEMMUZ GENELGESI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasını taşıyan genelge, tüm il müftülüklerine gönderildi.

Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde vatandaşların katılımıyla "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" etkinliği başlatıldı. Bu kapsamda her cami ve Kur'an kursunda en az bir hatim okunacak.

Cuma namazı öncesi camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunacak

Cuma namazı öncesinde tüm camilerde şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, il ve ilçe merkez camilerinde Mevlid-i Şerif okunacak.

Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camisi'nde şehitlerin ruhları için düzenlenecek "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı", Diyanet TV'den naklen yayımlanacak.

15 Temmuz ruhunu ele alan bir hutbe hazırlanarak camilerde okutulacak.

"TÜRKİYE AŞKINA"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Türkiye Aşkına" temasıyla Türkiye genelinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde, 15 Temmuz destanının Türk milletinin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra vatan ve millet aşkı ile yazıldığı vurgulanacak.

Yurt dışında yapılacak anma etkinliklerinde de 15 Temmuz'da kazanılan demokrasi zaferine, Türkiye demokrasisinin gücüne ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dünya demokrasileri için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile 15 Temmuz'da ayrıca tüm camilerde sela okunacak.

Söz konusu anma etkinlikleri ile 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amaçlanıyor.