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  • 15 Temmuz sonrası FETÖ temizliği! Değişen güvenlik modeli ile teröre büyük darbe vuruldu
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15 Temmuz sonrası FETÖ temizliği! Değişen güvenlik modeli ile teröre büyük darbe vuruldu

Türkiye, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sonrası yeni bir güvenlik modeline geçti. TSK ve Emniyet başta olmak üzere kamuda kapsamlı bir FETÖ temizliği gerçekleştirildi. Yapılan bu temizlikle birlikte hem yurt içi hem de sınır ötesinde terör örgütlerine art arda ağır darbeler indirildi.

TRT Haber15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
15 Temmuz sonrası FETÖ temizliği! Değişen güvenlik modeli ile teröre büyük darbe vuruldu
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Hain FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye'nin güvenlik siyaseti açısından dönüm noktası oldu. Güvenlik modelinin değişmesiyle, devletin tüm kurumlarında arınma süreci başladı.

TRT Haber'de yer alan habere göre; SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, temizlikten sonra karar alma mekanizmalarının Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin organizasyonel yapısı ve etkinliğini tamamen buna göre kurgulandığını ve buna göre etkinleştirildiğini söyledi.

Böylece daha etkin güvenlik kurumlarının ortaya çıktığının altını çizen Miş, TSK'nın, Irak'tan Suriye'ye ve çevredeki pek çok yere kadar etkili mücadeleler yaparak sonuç aldığını ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELEDE ELİMİZ GÜÇLENDİ

15 Temmuz sonrası gerçekleşen güvenlik modeli değişikliği, Türkiye'nin terörle mücadelede de elini güçlendirdi.

FETÖ'cülerden arındırılan devlet, ordu ve emniyetin, kendi devletinin, milletinin hizmetinde ve ülke çıkarları için yoluna devam ettiğini söyleyen Miş, 15 Temmuz'un Türkiye'nin kırılganlıklarının giderildiği bir süreci ortaya çıkardığını kaydetti.

SAVUNMA SANAYİİ DE OLUMLU ETKİLENDİ

FETÖ'ye yönelik temizlik, savunma sanayiini de olumlu yönde etkiledi. Türkiye, ürettiği yerli ve milli ürünlerle dünyada bu alanda söz sahibi ülkelerden biri oldu.

FETÖ'cülerin sahiplerinin, Türkiye'nin savunma alanında gelişmesini kesinlikle istemediğini aktaran Miş, "Siz, milli savunma sanayiinde güçlü olursanız, kendiniz üretirseniz dışa bağımlılığınız da azalır. FETÖ'cülerin bütün alanlardan temizlenmesi, savunma sanayiindeki atılımların kapasitesinin de hızlı bir şekilde etkinleştiğini görüyoruz." dedi.

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