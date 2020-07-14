14 Temmuz 2020 Salı 14:33 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 14:33

FETÖ'nün 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin ardından milletin destansı mücadelesinin 4. yılında 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu gündeme geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. 2017'de Meclis'te yapılan oylamanın ardından 15 Temmuz tarihi resmî tatil ilan edilmişti. İstanbul'da resmi tatillerde ve bayramlarda toplu taşıma ücretsiz olabiliyor. Metro, metrobüs, otobüs gibi ulaşım araçları bedava olarak hizmet veriyor. Peki 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da 15 Temmuz toplu ulaşım bedava mı?

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü 2020 bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Bu bağlamda özellikle İstanbul’da dini ve resmi bayramlar vesilesi ile bazı durumlarda toplu ulaşım (metro, metrobüs, tramvay, marmaray) ücretsiz olabilmekte. Bazı illerde de bu durumlar için ücretsiz toplu ulaşımlarda görülebilmekte.

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yarın 15 Temmuz Çarşamba gününde İstanbul’da toplu ulaşımın İETT otobüsler, metro, metrobüs, tramvay, marmarayın ücetsiz olması gündeme geldi. Geçen sene 15 Temmuz’da da İstanbul’da İBB’ye ait toplu ulaşım araçlarında (otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur) seyahatler ücretsiz olmuştu. Bu sene İBB yönetimindeki değişiklikten dolayı 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili bir gelişme sökonusu olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, resmi tatil olarak ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar şu şekilde:

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hükümet adına yaptığı konuşmanın ardından, Görüşülen ve kabul edilen teklifle Kazan ilçesinin adı “Kahramankazan” olarak değişti.

Ayrıca 15 Temmuz günü, “Demokrasi ve Özgürlükler Günü” olarak resmi tatil ilan edildi.

KANLI DARBE GİRİŞİMİ UNUTULMADI!

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) düzenlenen hain darbe girişiminin üzerinden geçen 4 seneye rağmen şehit olan vatandaşlar, milletin hafızasında ve kalbinde ilk günkü gibi duruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tüm yurtta sokağa çıkan vatandaşlar, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin akamete uğramasında adeta tek yürek oldu.

TSK'ye sızan FETÖ üyeleri tarafından yapılan darbe girişiminin İstanbul'da bastırılmasında etkin rol oynayan vatandaşlardan 99'u hayatını kaybederken, en büyük can kayıplarının yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önü ile Atatürk Havalimanı, 15 Temmuz mücadelesinin simge mekanları haline geldi.