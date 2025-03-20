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15 Temmuz'da eşi ve damadı şehit olmuştu! Emine Erdoğan, Vehibe Sayın'ın iftar sofrasına konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde eşi ve damadı şehit, iki kızı da gazi olan Vehibe Sayın'ın iftar sofrasına konuk oldu.

AA20 Mart 2025 Perşembe 22:53 - Güncelleme:
15 Temmuz'da eşi ve damadı şehit olmuştu! Emine Erdoğan, Vehibe Sayın'ın iftar sofrasına konuk oldu
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Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 18 Mart'ta Devlet Konukevi'nde düzenlenen "Vefa İftarı"na katılan Vehibe Sayın, programda Emine Erdoğan'ı evinde misafir etmek istediğini dile getirdi.

Davete icabet etmek üzere bugün Sayın'ın evine giden Emine Erdoğan, Sayın ailesi üyeleriyle iftar yaptı.

İftar sonrası aile üyeleriyle çay içip sohbet eden Emine Erdoğan, ailenin taleplerini dinledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sayın'ın eşi Necati Sayın ile damadı Fazıl Gürs'ün şehit, kızları Ülkü Sayın ve Ayşe Emine Özyiğit'in gazi olduğu öğrenildi.

Sayın'ın dedesinin de Çanakkale Savaşı'nda şehit düştüğü belirtildi.

"RAMAZANIN BEREKETİ, BİRLİK VE DAYANIŞMA RUHUYLA AYNI SOFRADA ORUCUMUZU AÇTIK"

Emine Erdoğan, Sayın'ın evini ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam 15 Temmuz şehidimiz Necati Sayın'ın değerli ailesinin misafiriydim. Ramazanın bereketi, birlik ve dayanışma ruhuyla aynı sofrada orucumuzu açtık. Şehidimizin emaneti olan eşi, evlatları ve torunlarıyla bir arada olmak çok kıymetliydi. O gece vatan uğruna can veren Necati Sayın ile damadı Fazıl Gürs evladımıza Allah'tan rahmet, sevdiklerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin ve gazi olan kızlarımız Ülkü ile Ayşe'nin kahramanca mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağız."

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