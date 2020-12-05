AA 05 Aralık 2020 Cumartesi 17:40 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 17:42

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere ilişkin davanın sanıklarının eylemleri cezasız kalmadı.

Akıncı Üssü davası dosyasındaki bilgilere göre, sanıklardan Mehmet Fatih Çavur, darbe girişimine kadar Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı 141. Filo'da binbaşı rütbesinde öğretmen pilot olarak görevliydi.

FETÖ içinde "Burak" kod ismini kullanan Çavur, darbe yapılacağından günler öncesinden haberdardı.

Girişim sırasında derdest edilecek generallerin tutulacağı odaları hazırlatan Çavur, darbe girişiminden bir gün önce, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bölgesini bombalayan eski pilot üsteğmen Müslim Macit, Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan ve Ankara semalarında alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Adem Kırcı ile evinde toplantı yaptı ve onlara "Cemaatten olduğunuzu biliyorum." diye hitap etti.

"Bu harekatı yapmak zorundayız"

Toplantıda bulunanlardan Macit, gözaltına alındığında verdiği ifadede Çavur'un evine gittikleri perşembe gecesi konuşulanları şöyle anlattı:

"Çavur, 'Yarın üste çok farklı bir harekat olacak, üs kalabalık olacak. Merkez burası olacak, dışarıdan asker olarak katılacak birlikler de olacak. Katılmak ister misiniz? Siz, bugüne kadar bunlar için yetiştirildiniz. Verdiğimiz emeğin karşılığını ödeyeceksiniz. Ben bugüne kadar savaşvari günler olmasını bekliyordum. Vatan için bunu yapmamız gerekiyor. Bunu bilen 5 kişi var, bugün de siz öğrendiniz. Üs komutanının da haberi yok.' dedi. Diğer 5 kişiyi söylemedi. Biz, 'Üs komutanının haberi yok.' deyince Ahmet Özçetin'in bu işin planlayıcıları arasında yer aldığını düşündük. Ayrıca 'Harekat gizli olacak. Kimseye söylemeyin. Ülkenin halini görüyorsunuz. Bu harekatı yapmak zorundayız. Ben sizin evlere gidip geldiğinizi biliyorum.' dedi."

Çavur, 15 Temmuz'da FETÖ'cü olmayan ve kendilerine karşı çıkabileceklerini düşündüğü personeli mesai bitmeden evlerine gönderdi.

Ardından üste bulunan sivil imamlar ve darbeci askerlerle 143. Filo'daki toplantıya katılan Çavur, uçuş kollarını oluşturdu ve Ankara'yı bombalayan savaş uçaklarına mühimmat yüklenmesini koordine etti.

İlk o havalandı

Çavur, 15 Temmuz gecesi Ankara üzerinde F-16 ile uçan ilk pilottu.

Çavur, Genelkurmay Başkanlığı üzerinde alçak uçuş yaptığında saat 22.08'i gösteriyordu. Yaklaşık 40 dakika sonra üsse dönen Çavur, o gece bir daha uçmadı.

Ancak Çavur, gece boyunca 143. Filo Komutanlığından sivil ve asker darbecilerin talimatlarını pilotları yöneten darbeci askerlere aktardı.

Çavur, Ahmet Özçetin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bölgesine bomba atılması talimatını Karakuş'a iletti, bunun üzerine talimatı alan Müslim Macit de burayı bombalayarak 15 vatandaşı şehit etti.

Darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının ardından otobanda yakalanan Çavur, yargılandığı Akıncı Üssü darbe girişimi davasında "Benim konuşmalarımı bir araya getirmek çok kolay." diyerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalanması talimatının verildiği telsiz kayıtlarındaki sesin kendisine ait olmadığını iddia etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Çavur'u "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79 kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklara verilen cezalar

Akıncı Üssü davasında 291 sanık, en az bir kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Bunlardan 15'i asker, 4'ü sivil 19 sanık, yönetici sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanıklardan 46'sına müebbet hapis cezası, 19'una "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 16 yıl 8'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 41 sanığın 6 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına mahkum edildiği davada 70 sanığın bütün suçlamalardan beraatine hükmedildi.

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari Adil Öksüz'ün bulunduğu 6 sanığın dosyası ise ayrıldı.