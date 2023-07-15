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15 Temmuz'da şehit düşen vatandaşların fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından mapping yöntemiyle 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların fotoğrafları yansıtıldı.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 22:59 - Güncelleme:
15 Temmuz'da şehit düşen vatandaşların fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, İstanbul'un simge yapılarından olan Galata Kulesi'ne mapping yöntemi ile Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Mapping gösterisini izlerken çok duygulandığını dile getiren Hüseyin Yar, "İzlerken, hepsini kendi abim, ablam, kardeşim, annem gibi hissettiğim için duygulandım. Bu insanlar sonuçta biz yatağımızda rahat uyuyabilelim diye, ülkeleri için, bizim davamız için, kendilerini feda ettiler" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gününe köprüde yakalandığını belirten Hilal Yazıcı ise, "15 Temmuz gecesi yoldaydım. Köprüde yakalandım. Neye uğradığımızı şaşırdık. Fakat hainler bizi hiç bir zaman vazgeçiremedi. Ülkemizi gece gündüz savunduk. 15 gün sokaklarda kaldık. Rabbim bir daha yaşatmasın. Yaşattığı günde de yine aynı birlik ve beraberlik içerisinde olmayı nasip etsin" dedi.

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