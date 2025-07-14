İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2025 Pazartesi / 19 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2152
  • EURO
    46,9948
  • ALTIN
    4354.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 15 Temmuz'da şehit olan polis Karacatilki'nin ailesinin acısı dinmiyor
Güncel

15 Temmuz'da şehit olan polis Karacatilki'nin ailesinin acısı dinmiyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki'nin ailesi, 9 yıldır evlat acısını yaşıyor.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 11:21 - Güncelleme:
15 Temmuz'da şehit olan polis Karacatilki'nin ailesinin acısı dinmiyor
ABONE OL

Görev yaptığı Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na darbeciler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan özel harekatçının Osmaniye'de yaşayan annesi Nuriye ve babası Hamza Karacatilki'nin acısı dinmiyor.

Şehit ailesi, evlat hasretini yetim kalan torunları Gökhan (15) ve Emir Hamza (11) ile ilgilenerek gidermeye çalışıyor.

Anne Nuriye Karacatilki, AA muhabirine, aradan geçen yıllara rağmen acısının hafiflemediğini söyledi.

Oğlunun şehadetinin ardından vatandaşların yanlarında olduğunu belirten Karacatilki, "Oğlumdan Allah bin kere razı olsun. Kendisi gitti arkasında bin kardeş bıraktı. Kuzumun cennette köşkleri olsun. Allah tüm şehitlerimize cenneti nasip etsin inşallah." dedi.

Karacatilki, torunlarının artık "baba" diyememesinden üzüntü duyduğunu ifade ederek, "Kuzumun kokusu da sesi de yok, çok zor geliyor. Yine de sağ olsun iki torun verdi bana. Ben de onları seviyor, kokluyorum. Bu biraz teselli oluyor ama birisi 'baba' dediğinde içim yanıyor." diye konuştu.

- ŞEHADETİNDEN ÖNCE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Evladıyla şehit olmadan birkaç saat önce telefonda görüştüğünü anlatan Karacatilki, şunları kaydetti:

"Oğluma 'Kuzum evine gitsene, izinlisin' dedim. O da bize gelmek istediğini söyleyince 'Çocukların seni özlemiş, gözleri kapıda' dedim. Gece kızım aradı, 'Anne Ankara gidiyor, bitiyor' dedi. Kalktık televizyonu açtık. Yasin okudum, eşime 'Kalk namaz kıl, dua et, Allah'a yalvaralım Mehmet'im orada' dedim. O kadar evine git dedim, gitmedi. Demek ki Allah bizden daha çok sevmiş."

Şehit babası Hamza Karacatilki de oğluyla gurur duyduğunu dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.