‘15 Temmuz ve Kurban Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Otobüs, metrobüs, metro 15 Temmuz ve Kurban Bayramı’nda ücretsiz mi? Kurban bayramı ve 15 Temmuz’da hangi ulaşım araçları ücretsiz oldu? Köprü geçişlerinde indirim olacak mı?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, deniz otobüslerinden oluşan ve büyükşehir belediyesine bağlı her ulaşım aracı 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü ücretsiz olacak. Bu yıl 11 Ağustos-14 Ağustos’ta idrak edilecek Kurban Bayramı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ulaşım araçlarının ücretsiz olması yönünde karar aldı. Yine metrobüs, otobüs, metro, tramvay ve deniz otobüslerinden oluşan ve büyükşehir belediyesine bağlı ulaşım araçları, 11-14 Ağustos 2019 tarihleri arasından ücretsiz olacak. İşte detaylar…

İSTANBUL’DA 15 TEMMUZ’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz 2019 Demokrasi ve Millî Birlik Günü vesilesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, bugünde ulaşım araçlarının ücretsiz olmasına karar verdi. Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, deniz otobüslerinden oluşan ve büyükşehir belediyesine bağlı her ulaşım aracı 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü ücretsiz olacak.

KURBN BAYRAMINDA DA ULAŞIM BEDAVA

Bu yıl 11 Ağustos-14 Ağustos’ta idrak edilecek Kurban Bayramı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ulaşım araçlarının ücretsiz olması yönünde karar aldı. Yine metrobüs, otobüs, metro, tramvay ve deniz otobüslerinden oluşan ve büyükşehir belediyesine bağlı ulaşım araçları, 11-14 Ağustos 2019 tarihleri arasından ücretsiz olacak.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edildi.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2019

15 Temmuz 2019 Pazartesi gününe denk geliyor.

15 TEMMUZ NE BAYRAMI?

2016 yılının 15 Temmuz günü Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçekleştirmeye çalıştığı askeri darbe girişimine tüm halkın sokaklara çıkıp karşı koymasıyla başarısız olmuş ve sorumlular tutuklanmıştır. Halk darbe girişimine karşı koymaya çalışırken 248 şehit verilmiştir.

Bakanlar Kurulu'nun verdiği kararla darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden sivil, polis ve askerleri anmak için darbe girişiminin olduğu gün 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ilan edilmiştir.