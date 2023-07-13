15 Temmuz'un anlam ve önemi nedir? 15 Temmuz'da ne oldu? (Kısaca özet)

15 Temmuz'un anlam ve önemi, 7 yıl önce yaşanan hain darbe girişiminin yıl dönümünde yeniden gündeme geldi. 2016 yılında yaşanan olayda sokağa dökülen halk, tankların önünde siper olup darbe girişimini engellemeyi başardı. Peki 15 Temmuz'un anlam ve önemi nedir? 15 Temmuz da ne oldu? İşte 15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilen 15 Temmuz'un önemiyle ilgili detayları kısaca özet halinde haberimizde bulabilirsiniz.

15 TEMMUZ'UN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?



15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişimi sebebiyle birçok vatandaşımız, polisimiz ve askerimiz şehit oldu. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürttü.

2016 Türkiye askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.

Türk halkının demokrasisine sahip çıktığı ve topyekûn mücadeleye katıldığı o tarihten itibaren her yıl demokrasi şehitleri için anma törenleri düzenleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Bu kanlı günde hayatını kaybedenler anılırken ve darbe girişimi lanetlenecek.

15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker askeri darbe teşebbüsünde bulundu.Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı.

Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te FaceTime aracılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu. Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihi ile birlikte 10 bini buldu. Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok kişi görevden alındı.