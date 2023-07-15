İstanbul 2 Nolu Barosu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıl dönümünde, baro üyesi avukatlarla birlikte bir yürüyüş düzenledi.

Saat 15:00'de Fatih Camii önünde toplanan avukatlar cübbeleriyle birlikte, darbe girişimi gecesi büyük bir mücadelenin verildiği Saraçhane'ye yürüdü.

Kalabalık ellerinde hain darbe girişimine karşı birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan pankartlar taşıdı.

Yürüyüşün ardından İstanbul 2 Nolu Barosu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Sosyal medya paylaşımında, "Milletimizin hukukunu her daim savunmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde düzenlediğimiz Milli İrade Yürüyüşümüzde bizlerle birlikte olan meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.