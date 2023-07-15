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Güncel

15 Temmuz'un yıl dönümünde cübbeleriyle yürüdüler: Milletimizin hukukunu savunmaya devam edeceğiz

İstanbul 2 Nolu Barosu üyeleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlerin anısına cübbeleriyle yürüdü. Yapılan açıklamada, 'Milletimizin hukukunu her daim savunmaya devam edeceğiz.' denildi.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 21:21 - Güncelleme:
15 Temmuz'un yıl dönümünde cübbeleriyle yürüdüler: Milletimizin hukukunu savunmaya devam edeceğiz
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İstanbul 2 Nolu Barosu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıl dönümünde, baro üyesi avukatlarla birlikte bir yürüyüş düzenledi.

Saat 15:00'de Fatih Camii önünde toplanan avukatlar cübbeleriyle birlikte, darbe girişimi gecesi büyük bir mücadelenin verildiği Saraçhane'ye yürüdü.

Kalabalık ellerinde hain darbe girişimine karşı birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan pankartlar taşıdı.

"MİLLETİMİZİN HUKUKUNU HER DAİM SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yürüyüşün ardından İstanbul 2 Nolu Barosu'nun sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Sosyal medya paylaşımında, "Milletimizin hukukunu her daim savunmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde düzenlediğimiz Milli İrade Yürüyüşümüzde bizlerle birlikte olan meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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