15 Temmuz'un yıl dönümünde tepki çeken sözler: Gayet başarılı bir darbeydi

16 Temmuz 2021 Cuma 23:09 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 23:09

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Gökçe Kırıkkanat, dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in idam edildiği, Türkiye'nin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak iz bırakan 27 Mayıs 1960 askeri darbesini övdü.

Kırıkkanat, "27 Mayıs 1960 darbesi, gayet başarılı bir darbe olup, bir zamanlar milli bayramdı. Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak 1980'e kadar resmen kutlanmıştı. Bugün hatırlayan var mı? Yok. 15 Temmuz zaferini bol bol kutlayın, çünkü ömrü 27 Mayıs zaferi kadar bile sürmeyecek" sözleriyle skandal bir açıklamada bulundu.

Kırıkkanat'ın sözlerine sosyal medyadan vatandaşlar büyük tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları;

15 Temmuz kalkışması başarılı olsaydı biz kutlayacaktık diyorsunuz yani!!!

Hiç değişmeyecek misiniz, 27 Mayıs Yargılanmaları yok hükmünde. İdamların birer Siyasi Cinayet olduğunu bile bile neden bu kadar Kin ve öfke içindesiniz anlamak mümkün değil. 27 Mayısın Bayram olması, Millete hakaretti, aşağılamaktı, Hüzün dolu günlerin yeniden hatırlanması idi.

Hiçbir darbe övülemez! Darbelerden Medet bekleyenlerin eğitim kaliteleri ve seviyeleri düşüktür. İyi eğitilmiş toplumlarda darbe zaten olmaz. "Yurtta sulh cihanda sulh" Atatürk

27 Mayıs ihtilali hiç bir zaman zafer olmamıştır olamayacak. Demokrasiye vurulan hainlerin darbesidir