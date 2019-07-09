15 Temmuz unutulursa o gün ölürüz

Temmuz 2016’da içeride FETÖ’cülerin dışarıda ise Türkiye düşmanları birlik olup darbe yapmak için düğmeye bastı. Tarihinde binlerce kez kahramanlık örneği gösteren Türk milleti darbe gecesi vatan hainlerine geçit vermeyerek destan yazdı. Muğla’nın Marmaris ilçesinde, üç yıl önce FETÖ’nün darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker’in anne ve babası 15 Temmuz’un asla unutulmamasını, gelecek nesillere aktarılmasını arzu ediyor.

GELECEK NESİL BİLSİN

15 Temmuz 2016’da şehit olan oğulları Nedip Cengiz’in hayalini gerçekleştirip Marmaris’e yerleşen Güzel ve Nihat Eker çifti, şehit evlatları, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu bir insan olduğu için kendileri gururla yaşıyor. Eker çifti, 15 Temmuz’un hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini, unutulursa şehit ailelerinin o zaman öleceğini ve 15 Temmuz’un gelecek nesillere iyi anlatılması gerektiğini dile getirdi.

LİBYA GİBİ OLURDUK

Baba Nihat Eker, 15 Temmuz’da büyük bir demokrasi mücadelesi verildiğini belirterek, şunları söyledi: Batılı devletler özgürlüğümüzü elimizden almak istiyorlardı. Terör örgütlerine FETÖ de katıldı. Batılı devletler kullanıyor. Şu anda da savaş ortamındayız. Hala başaramadıkları için, 15 Temmuz’da ülkeyi bölemedikleri için hala savaş çığlıkları atıyorlar. Suriye’de, Libya’da halk birbirini vuruyor. Eğer biz o gece başarılı olmasaydık, eğer milletimiz bu darbeyi önleyemeseydi aynı onlar gibi ülkemizde savaş devam edecekti.