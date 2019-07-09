15 Temmuz unutulursa o gün ölürüz
Üç yıl önce hain darbe girişiminde şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker’in annesi Güzel Eker oğlunun şehadete yürüyüşünün yıl dönümünde “15 Temmuz asla unutulmasın, eğer unutulursa biz o gün ölürüz” dedi.
Temmuz 2016’da içeride FETÖ’cülerin dışarıda ise Türkiye düşmanları birlik olup darbe yapmak için düğmeye bastı. Tarihinde binlerce kez kahramanlık örneği gösteren Türk milleti darbe gecesi vatan hainlerine geçit vermeyerek destan yazdı. Muğla’nın Marmaris ilçesinde, üç yıl önce FETÖ’nün darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker’in anne ve babası 15 Temmuz’un asla unutulmamasını, gelecek nesillere aktarılmasını arzu ediyor.
GELECEK NESİL BİLSİN
15 Temmuz 2016’da şehit olan oğulları Nedip Cengiz’in hayalini gerçekleştirip Marmaris’e yerleşen Güzel ve Nihat Eker çifti, şehit evlatları, vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu bir insan olduğu için kendileri gururla yaşıyor. Eker çifti, 15 Temmuz’un hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini, unutulursa şehit ailelerinin o zaman öleceğini ve 15 Temmuz’un gelecek nesillere iyi anlatılması gerektiğini dile getirdi.
LİBYA GİBİ OLURDUK
Baba Nihat Eker, 15 Temmuz’da büyük bir demokrasi mücadelesi verildiğini belirterek, şunları söyledi: Batılı devletler özgürlüğümüzü elimizden almak istiyorlardı. Terör örgütlerine FETÖ de katıldı. Batılı devletler kullanıyor. Şu anda da savaş ortamındayız. Hala başaramadıkları için, 15 Temmuz’da ülkeyi bölemedikleri için hala savaş çığlıkları atıyorlar. Suriye’de, Libya’da halk birbirini vuruyor. Eğer biz o gece başarılı olmasaydık, eğer milletimiz bu darbeyi önleyemeseydi aynı onlar gibi ülkemizde savaş devam edecekti.
ŞEHiT ANNELERi ÜZÜLÜR
Oğlunu şehit edenlere mahkemenin gereken cezaları verdiğini, karar günü çok sevindiklerini belirten Anne Eker, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Üç sene geçti ama bir de bize sorun. Bu acı gerçekten çok zor. Bunu ben yıldan yıla değil her gün yaşıyorum. Allah annelere yardım etsin, sabır versin. 15 Temmuz büyük bir acı. Bütün çocuklarımız 15 Temmuz’u bilmeli. 15 Temmuz çocuklarımıza tarihlere ve kitaplara geçsin. Unutulursa ben üzülürüm. 15 Temmuz unutulmasın eğer unutulursa biz o gün ölürüz. Biz o gün gerçekten ölürüz. Hiçbir zaman unutulmasın. Unutulursa bütün şehit anneleri üzülür. Hepimiz evlat verdik bu millete bu toprağa.
Kimsede ölüm korkusu yoktu
FETÖ’nün darbe girişimine karşı koymak için Kocaeli’den gittiği İstanbul’da askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanan gazi Osman Kamacı, vatan, demokrasi ve milli irade için mücadele etmekten gurur duyuyor. Kamacı “O gün kimse ölümü düşünmedi, kimsede korku yoktu. Herkes vatanı nasıl kurtarırım derdindeydi. Herkes gururlu tıpkı benim gibi” dedi.
G-3 mermisi ahiret nişanesi
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında AKOM bahçesinde darbeci askerlerin sıktığı kalbinin iki santimetre altına isabet eden kurşunla gazi olan Musa İlhan da “Vücudumdaki kurşunu 3 şeyle eşleştiriyorum; Vatan, bayrak, namus. G-3 mermisi. Şükürler olsun, yani ahirete götürebileceğimiz nişanemiz var” diye konuştu.
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