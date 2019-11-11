15 ülkeden 47 savaş gemisi... Dev tatbikat başladı 

Tatbikat kapsamında, gözlemcilere ve basın mensuplarına Türkiye’de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar’da brifing verildi. Deniz Kuvvetleri Harekat Daire Başkanı ve Doğu Akdeniz Davet Tatbikatı Direktörü Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, tatbikata NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 emrinde görev yapan Türkiye, Kanada, Yunanistan İspanya ve İtalya deniz kuvvetlerine bağlı 4 fırkateyn, 1 denizaltı, 3 mayın avlama gemisi ve 2 akaryakıt ikmal gemisinin katılacağını söyledi. Tatbikata 11 dost ve müttefik ülkeden de 3 fırkateyn, 2 deniz karakol uçağı, deniz özel kuvvet timi, gemiye çıkarma timi katılacağını anlatan Bağcıoğlu, şöyle dedi: “Tatbikata 31 muharip gemi, deniz karakol uçakları, insansız hava araçları, SAT, SAS ve KBRN timleri, Amfibi Deniz Piyade Bölüğü katılacak. Tatbikatta Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından helikopter, uçak ve gemiler de yer alacak. Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı’na 15 ülkeden 47 gemi ve yaklaşık 4 bin 700 personel iştirak edecek.”