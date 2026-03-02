15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi! Detayları Bakan Göktaş duyurdu

Bakan Göktaş, Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen programa katıldı. Programda konuşan Bakan Göktaş, bağımlılığın sadece bir alışkanlıktan ibaret olmadığını ifade etti. Bakan Göktaş, "Bu mesele, insanın iradesiyle, sağlığıyla, ailesiyle ve geleceğiyle doğrudan ilgilidir. Çünkü bağımlılık, bir anda ortaya çıkan bir sonuçtan ziyade, fark edilmediğinde derinleşen bir süreçtir. Başlangıcı çoğu zaman dikkat çekmez. Bir merak, özenme, yalnızlık anı ya da ait olma isteği şeklinde başlayan küçük bir adım, zamanla hayatı kuşatan bir tehdide dönüşür. Üstelik günümüzde bağımlılık, farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Tütün, alkol ve madde bağımlılığı, bireyin beden sağlığını ve psikolojisini doğrudan tahrip eden başlıca tehditlerdir" diye konuştu.

"YEŞİLAY'IN VARLIĞI, TOPLUMUMUZ İÇİN BÜYÜK BİR GÜVEN KAYNAĞIDIR"

Bağımlılıkla her alanda mücadele ettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun yanı sıra teknoloji, ekran, oyun ve kumar bağımlılığı da özellikle gençlerimizin dikkatini, ilişkilerini ve hayatını olumsuz etkileyen yeni risk alanlarıdır. Bağımlılığın her türü, kişiye ve çevresine farklı biçimlerde zarar verir. Bu yüzden bağımlılıkla mücadele, esasında aileyi, toplumu ve yarınlarımızı koruma meselesidir. Bu noktada Yeşilay'ın varlığı, toplumumuz için büyük bir güven kaynağıdır. Biz de bakanlık olarak, bağımlılıkla mücadelede, özellikle aileyi merkeze alan güçlü sosyal destek mekanizmalarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımız bu alandaki çalışmalarımıza yön veren temel politika çerçevelerinden biridir. Bu alanda, erken müdahale programlarını, aile odaklı sosyal uyum danışmanlığı hizmetini ve yerel iş birliklerini güçlendiriyoruz."

"81 İLİMİZDE 1 MİLYON 350 BİN VATANDAŞIMIZA ULAŞTIK"

Gündemdeki yerini koruyan sosyal medya yasasıyla ilgili de konuşan Bakan Göktaş "Sosyal Uyum Süreci Danışmanlığı modeliyle, 18 yaş üstü bağımlı bireylerin ailesiyle birlikte topluma güçlü bir şekilde katılmasını sağlıyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri ile toplumun farklı kesimlerine bağımlılık konusunda farkındalık kazandırıyoruz. Bu eğitimlerle bugüne kadar, 81 ilimizde 1 milyon 350 bin vatandaşımıza ulaştık. Aile Eğitim Programlarımızla yüz binlerce aileye bağımlılık riski, sağlıklı iletişim ve bilinçli medya kullanımı konularında eğitimler verdik. Dijital çağın imkânlarını doğru kullanmak kadar, çocukları ve gençleri dijital dünyanın risklerine karşı korumanın herkesin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesini, sadece teknik bir denetim meselesi olarak görmüyoruz. Bunu, çocuklarımızın zihnini, psikolojisini ve gelişimini koruyan bir toplum meselesi olarak ele alıyoruz. Sosyal medya platformları da artık bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Zararlı içeriklere, bağımlılığı besleyen kontrolsüz akışlara karşı daha güçlü bir koruma çerçevesi oluşturmak zorundayız. Sosyal medya platformları da artık bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Yaşa uygun içerik denetimi, etkili bildirim mekanizmaları ve çocuk güvenliğini esas alan dijital tasarımlar bu sürecin ayrılmaz parçasıdır. Bunun yanı sıra oyun dünyasına yönelik yasakçı bir tutum içerisinde değiliz. Temel beklentimiz, karşımızda taleplerimizi iletebileceğimiz kurumsal bir muhatabın bulunmasıdır.Oyunlara dair yaklaşımımızın tek amacı çocuklarımızın güvenliğini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.