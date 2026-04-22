  15 yaşındaki Alperen'i yumrukla öldürmüşlerdi! 2 sanığın cezası belli oldu
Güncel

15 yaşındaki Alperen'i yumrukla öldürmüşlerdi! 2 sanığın cezası belli oldu

Bolu'da parkta çıkan kavgada 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak'ın yumruk darbesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, iki sanığı müşterek faillik kapsamında 7'şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

İHA22 Nisan 2026 Çarşamba 14:17
15 yaşındaki Alperen'i yumrukla öldürmüşlerdi! 2 sanığın cezası belli oldu
Bolu'da geçtiğimiz haziran ayında parkta iki çocuk arasında çıkan kavgada aldığı darbe sonucu kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Alperen Ömer Toprak'ın ölümüne ilişkin davanın dördüncü celsesi görüldü. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanık S.Ş. (13), tutuksuz yargılanan E.Y. (14), taraf avukatları ve aileler katıldı.

ADLİ TIP RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Geçtiğimiz celse hazırlanan adli tıp raporu da dosyaya eklendi. Raporda, Toprak'ın boynuna aldığı yumruk darbesi sonrası beyin sapında hasar oluştuğu, bu hasara bağlı olarak anında beyin kanaması geçirdiği ve ölümün söz konusu darbeye bağlı gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca travmanın hayati merkezleri doğrudan etkilediği ve darbe ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu ifade edildi.

2 SANIĞA 7'ŞER YIL HAPİS

Savcılığın mütalaasında, atılan yumruğun öldürme kastıyla olmadığı yönünde değerlendirme yer aldı. Mahkeme heyeti, sanıklar S.Ş. ve E.Y. hakkında 'ağırlaştırılmış yaralama' suçundan ceza verdi. İki sanık, müşterek faillik kapsamında 7'şer yıl hapis cezası aldı. Kararın ardından tutuksuz sanık E.Y. de tutuklandı.

"MAHKEMENİN KARARININ DOĞRU OLDUĞUNU VE İNSANLARI RAHATLATTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Mahkemenin kararının doğru olmadığını belirten acılı ailenin avukatı Alper Coşkun, "Bizim ceza talebimiz, 'çocuğun kasten öldürülmesine yönelikti'. Zaten adli tıp raporunda da yumruk geldiği gibi beyin kanamasına bağlı olarak öldüğü sabitti. Ama mahkemenin talebi neticesinde 'ağırlaştırılmış yaralama' cezası verildi. İstinafa zaten dosyayı götüreceğiz. Mahkemenin kararının doğru olduğunu ve insanları rahatlattığını düşünmüyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra üst mahkeme için hukuki başvurularımızı yapacağız. Doğrudan bir yumruğun ölüme neden olmasını 'kasten öldürme' olduğunu düşünüyorum. Yargıtay'ın da böyle birçok iştiraki var. Çocukların yaş durumundan dolayı yaş indirimi olacağı belliydi. Şu anda müşterek faillik olarak 7'şer yıl aldılar. Bu cezaların arttırılması için biz de gerekli başvuruları yapacağız" ifadelerini kullandı.

  • Alperen Ömer Toprak davası
  • Bolu kavga olayı
  • 15 yaşındaki öğrenci öldü

