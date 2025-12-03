15 yaşındaki çocuğu öldüren 13 yaşındaki katil yargılanıyor

Bolu'da geçtiğimiz haziran ayında parkta iki çocuk arasında çıkan kavgada aldığı darbe sonucu kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Alperen Ömer Toprak'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, sanıkların yaşının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda gerçekleştirildi.

Duruşmada, 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık S.Ş. (13) ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tutuksuz sanık E.Y. (14) savunma yaptı. Mahkeme heyeti, olayla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun beklenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 21 Ocak 2026 tarihine erteledi.

"YANINDAYIZ ÖMÜŞ"

Öte yandan, hayatını kaybeden Alperen Ömer Toprak'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları duruşma süresince Bolu Adliyesi önünde bekledi. "Yanındayız Ömüş" yazılı pankartlar taşıyan grup, duruşma çıkışında gözyaşlarına hakim olamadı.

"ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan ailenin avukatı Alper Coşkun, hukuki sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti. Coşkun, "Adli tıptan bir üst rapor talebi oldu. Onun dönüşünü bekleyeceğiz. İlk raporda istediğimiz gibi gelirse herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Sonrasında da hukuki süreç tamamlanacak. Sanığın beyanlarıyla ilgili de, herkesin anayasal savunma hakkı var zaten. Tabii ki karşı tarafın vekilleri de olması gerektiği gibi savunmalarını yapıyorlar. Biz de üstümüze düşeni yapıyoruz. Bu olay aydınlatılacaktır. Birkaç tane eksik husus vardı onların tamamlanması için mahkeme ara karar verdi. Mahkeme 21 Ocak tarihine ertelendi. Raporlar 21 Ocak'a kadar tamamlanırsa süreç daha da hızlanacaktır. Birkaç tane dinlenmeyen tanık vardı onlar da tamamlandıktan sonra önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.