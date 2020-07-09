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  • 15 yaşındaki çocuk kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı!
Güncel

15 yaşındaki çocuk kayıp olarak aranıyordu, cesedine ulaşıldı!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

AA09 Temmuz 2020 Perşembe 15:43 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 15:43
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Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Üçdirek Mahallesi'nde inek otlatmak için evden çıkan Fatma Yıldız'ın (15) eve dönmemesi üzerine ailesi kendi imkanlarıyla bölgede arama yaptı.

Yıldız'ın bulunmaması üzerine durumun bildirildiği jandarma ekipleri karadan, su altı polis ekipleri ise bölgeden geçen sulama kanalında arama çalışmaları başlattı.

Çalışmalar sonucunda Yıldız'ın cesedi kaybolduğu düşünülen noktanın 25 kilometre uzağındaki sulama kanalının depolama bölümünde bulundu.

Yıldız'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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