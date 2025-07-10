15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari casus yakalandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak silahlı terör suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 1 kişi yakalandı.

Hakkında 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme suçu'ndan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan V.K., işlemlerin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.