Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak.
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 1,5 yılda hayata geçirdikleri 50 projenin; eğitimden spora, kentsel dönüşümden ulaşıma, kültür ve sanattan teknoloji yatırımlarına kadar pek farklı eser ve hizmeti kapsadığını vurguladı.
Törenin; hem ilçeye kazandırılan yatırımların tanıtılması hem de yeni projelerin temelinin atılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulayan Tombaş, "Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olacak Mehmet Akif Spor Kompleksi projesini hayata geçirdik. Bugün temelini atacağımız projemiz 26 bin metrekare inşaat alanına sahip; içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahaları, 2 bin seyirci kapasiteli tribün, geniş bir meydan ve sosyal yaşam alanları yer alacak. Deprem, ülkemizin bir gerçeği. Bu kapsamda; ilçemizde kentsel dönüşümü hızlandırması amacıyla SULKON iştirak şirketimizi kurduk. Battalgazi Mahallemiz'de 71 bin metrekare inşaat alanına sahip 404 daire ve ticari ünite alanına sahip ilk projemizi başlattık. Ayrıca; Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ile Mimar Sinan Mahallemiz'de 150 bin metrekare inşaat alanına sahip 710 daire ve ticari ünitelerden oluşan projemizin de protokolünü imzaladık. Böylece; sadece 1,5 yılda 1.114 konut projemizi hayata geçirdik" dedi.
1- Fetih Korusu
2- Aydos Korusu
3- Bilim Sultanbeyli Merkezi
4- Sultanbeyli İletişim Merkezi-SİMER
5- Hasanpaşa Gençlik Merkezi
6- Kompost Tesisi
7- Orhangazi Polis Karakolu
8- İmar Hakkı Transferi Projesi
9- Kent İzleme Merkezi
10- Sultanbeyli Dil Akademisi
11- Fitness Merkezleri
12- Sultanbeyli Kreş
13- Gençlere Evlilik Desteği
14- Sultanbeyli Aile Danışmanlık Ve Eğitim Merkezi
15- Aydos Kafe
16- Değirmen Kafe
17- Kent Meydanı Düzenleme Projesi
18- Akıllı Aydınlatmalar Projesi
19- Şanlıurfa Caddesi Prestij Cadde Projesi
20- Kaptan-I Derya Caddesi Prestij Cadde Projesi
21- Yeni Hizmet Araçlarının Kazandırılması
22- Ahmet Yesevi Spor Sahası
23- Abdurrahmangazi Spor Sahası
24- Hamidiye Spor Sahası
25- Mecidiye Spor Sahası
26- Sokak Hayvanları Yaşam Alanı
27- Kadın El Emeği Pazarı
28- İmza Tasarım Ve Üretim Merkezi
29- Sultanbeyli Vefa Dayanışma Merkezi-Sevdam
30- Şehir Düşünce Merkezi
31- Sıfır Atık Projeleri
32- Sultanbeyli Kart
33- Ücretsiz Ring Seferleri
34- Taksi ve Minibüs Durakları
35- İletişim Ofisleri
36- Tiyatro Okulu
37- Sultanbeyli Mesleki Eğitim Kursları-SULMEK
38- Mobil Sultanbeyli Uygulaması
39- Üniversiteyi Kazananlara 10 Bin Tl Başarı Ödülü
40- Üniversite Öğrencilerimize Abonman Desteği
41- İlkokula Başlayan Tüm Öğrencilerimize Ücretsiz Kırtasiye Seti
TEMELİ ATILACAK PROJELER:
42- Mehmet Akif Spor Kompleksi Projesi
43- SULKON Kentsel Dönüşüm Projesi
44- Mimar Sinan Kentsel Dönüşüm Projesi
45- Hamidiye Gençlik Merkezi ve Muhtarlık Binası Projesi
46- Antalya Caddesi Prestij Cadde Projesi
47- Mescid-i Aksa Prestij Cadde Projesi
48- Battalgazi Antrenman Sahası Projesi
49- Mimar Sinan Kültür Evi
50- Güvenli Parklar Projesi