Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 1,5 yılda hayata geçirdikleri 50 projenin; eğitimden spora, kentsel dönüşümden ulaşıma, kültür ve sanattan teknoloji yatırımlarına kadar pek farklı eser ve hizmeti kapsadığını vurguladı.

Törenin; hem ilçeye kazandırılan yatırımların tanıtılması hem de yeni projelerin temelinin atılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulayan Tombaş, "Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olacak Mehmet Akif Spor Kompleksi projesini hayata geçirdik. Bugün temelini atacağımız projemiz 26 bin metrekare inşaat alanına sahip; içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahaları, 2 bin seyirci kapasiteli tribün, geniş bir meydan ve sosyal yaşam alanları yer alacak. Deprem, ülkemizin bir gerçeği. Bu kapsamda; ilçemizde kentsel dönüşümü hızlandırması amacıyla SULKON iştirak şirketimizi kurduk. Battalgazi Mahallemiz'de 71 bin metrekare inşaat alanına sahip 404 daire ve ticari ünite alanına sahip ilk projemizi başlattık. Ayrıca; Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ile Mimar Sinan Mahallemiz'de 150 bin metrekare inşaat alanına sahip 710 daire ve ticari ünitelerden oluşan projemizin de protokolünü imzaladık. Böylece; sadece 1,5 yılda 1.114 konut projemizi hayata geçirdik" dedi.

SULTANBEYLİ'DE 1.5 YILDA HAYATA GEÇİRİLEN VE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENECEK PROJELER:

1- Fetih Korusu

2- Aydos Korusu

3- Bilim Sultanbeyli Merkezi

4- Sultanbeyli İletişim Merkezi-SİMER

5- Hasanpaşa Gençlik Merkezi

6- Kompost Tesisi

7- Orhangazi Polis Karakolu

8- İmar Hakkı Transferi Projesi

9- Kent İzleme Merkezi

10- Sultanbeyli Dil Akademisi

11- Fitness Merkezleri

12- Sultanbeyli Kreş

13- Gençlere Evlilik Desteği

14- Sultanbeyli Aile Danışmanlık Ve Eğitim Merkezi

15- Aydos Kafe

16- Değirmen Kafe

17- Kent Meydanı Düzenleme Projesi

18- Akıllı Aydınlatmalar Projesi

19- Şanlıurfa Caddesi Prestij Cadde Projesi

20- Kaptan-I Derya Caddesi Prestij Cadde Projesi

21- Yeni Hizmet Araçlarının Kazandırılması

22- Ahmet Yesevi Spor Sahası

23- Abdurrahmangazi Spor Sahası

24- Hamidiye Spor Sahası

25- Mecidiye Spor Sahası

26- Sokak Hayvanları Yaşam Alanı

27- Kadın El Emeği Pazarı

28- İmza Tasarım Ve Üretim Merkezi

29- Sultanbeyli Vefa Dayanışma Merkezi-Sevdam

30- Şehir Düşünce Merkezi

31- Sıfır Atık Projeleri

32- Sultanbeyli Kart

33- Ücretsiz Ring Seferleri

34- Taksi ve Minibüs Durakları

35- İletişim Ofisleri

36- Tiyatro Okulu

37- Sultanbeyli Mesleki Eğitim Kursları-SULMEK

38- Mobil Sultanbeyli Uygulaması

39- Üniversiteyi Kazananlara 10 Bin Tl Başarı Ödülü

40- Üniversite Öğrencilerimize Abonman Desteği

41- İlkokula Başlayan Tüm Öğrencilerimize Ücretsiz Kırtasiye Seti

TEMELİ ATILACAK PROJELER:

42- Mehmet Akif Spor Kompleksi Projesi

43- SULKON Kentsel Dönüşüm Projesi

44- Mimar Sinan Kentsel Dönüşüm Projesi

45- Hamidiye Gençlik Merkezi ve Muhtarlık Binası Projesi

46- Antalya Caddesi Prestij Cadde Projesi

47- Mescid-i Aksa Prestij Cadde Projesi

48- Battalgazi Antrenman Sahası Projesi

49- Mimar Sinan Kültür Evi

50- Güvenli Parklar Projesi