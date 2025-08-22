Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, namazın ardından yaptığı konuşmada, bütün dünyanın gözü önünde Filistin'de bir milletin yok edildiğini söyledi.

Bütün insanlığın ortak değerlerinin, onuru ve haysiyetinin yok edildiğine dikkati çeken Erbaş, "Bir terör şebekesi, bir haydut sürüsü azgın ve sapkın bir çete vahşet üzerine vahşet uyguluyor. Dünyanın gözü önünde bir enkaza, hapishaneye çevirdiği Gazze'yi şimdi de tamamen işgal etmek üzere harekete geçiyor. Bu vahşeti durdurmak zorundayız." dedi.

Erbaş, Filistin davasının bir iman, ahlak ve vicdan meselesi olduğuna vurgu yaparak "Zira Filistin'e huzur gelmeden yeryüzüne huzur gelmeyecek. Filistin coğrafyasını bir kene gibi yapışan bir mikrop gibi bulaşan zalimlerden kurtarmak zorundayız. Bunun için bütün Müslümanlar, bütün Müslüman devletler tüm vicdan sahipleri bir araya gelerek zalimleri durduracak ciddi kararlar almak, yaptırımlar uygulamak zorundayız." diye konuştu.

Erbaş, işgalcilerin Müslüman dünyanın dağınıklığından ve gafletinden cesaret aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Zalimler korkaktır ama Müslümanlar güç birliği yapamadığı için kötülük yapmaya, zulüm etmeye cesaret edebiliyorlar. Dünyanın her yerinden Filistin'i işgal eden terör şebekesine karşı küresel bir direniş büyüyor. İnanıyorum ki en kısa sürede mazlumlar zafere ulaşacak, zalimler hak ettiği cezayı bulacaktır. Bugün de burada Gazze'nin, Kudüs'ün, Filistin'in özgürlüğü için bir organizasyon yapılıyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye İslam Alimleri Vakfının öncülüğünde bir hafta sürecek bir program başlıyor inşallah İstanbul'da. Yapılacak çalışmanın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum."

"GAZZE'DE 2,5 MİLYONDAN FAZLA İNSAN TOPYEKUN SOYKIRIMA UĞRATILMAKTADIR"

Konferansın basın açıklamasını yapan İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, "Sabır ve direnişin sembolü olan Gazze'de 2,5 milyondan fazla insan topyekun soykırıma uğratılmaktadır. Ölümcül silahlarla katledilmekte açlık ve susuzlukla kuşatılmakta, hastalık ve yoksulluğa terk edilmektedir. Üstelik bu zulüm tam 22 aydır aralıksız sürmektedir." dedi.

Hacımüftüoğlu, tarih boyunca ilk kez bütün dünyanın gözü önünde siyonist bir terör hükümetinin açıkça ilan ettiği planla bir halkı bütünüyle yok etmeye kalkıştığını söyledi.

Gazze'de yapılanın bir soykırım suçu olduğunu dile getiren Hacımüftüoğlu, "Uluslararası hukuk bir oyuncak haline gelmiş, insanlığın değerleri yok olmuş, Birleşmiş Milletler kararları paramparça edilmiştir. Ne hukuk korunmakta ne de insanlık onuru gözetilmektedir. Bu suçlar, bazı büyük güçlerin, başta ABD olmak üzere yıkıcı silahları, siyasi ve diplomatik destekleriyle sürdürülmektedir. Ama buna karşılık ümidimiz ise özgür halklar ayağa kalkmış bu iğrenç suçlara itirazlarını yükseltmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Hacımüftüoğlu, konferansta 50'den fazla ülkeden 150'nin üzerinde otorite sahibi büyük alimin bir araya geldiğini belirtti.

Konferansın hedeflerine ilişkin Hacımüftüoğlu şunları kaydetti:

"İslam ümmetini ve insanlığı seferber ederek saldırıların durdurulması, koridorların açılması ve Gazze'nin izzetli halkına tüm yardımların ulaştırılması. İslami ittifakın tesisi, soykırım, Nazizm ve ırkçılığı hangi isim altında olursa olsun engellemek ve işgalcilerin yayılmacı emellerini kökten bertaraf edilmesi. Ahlaki ve insani ilkelere yönelik ağır ihlalleri engellemek ve suçluları yaptıkları katliamlardan ötürü adil bir şekilde cezalandırmak için Erdemliler Anlaşması anlayışının hayata geçirilmesi. İstanbul Deklarasyonu ile dünya çapında insan hakları parlamenter ve insani kuruluşlardan oluşturan kurumsal bir ittifakın ilan edilmesi Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmak ve tekrarının önlenmesi. Konferans hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla devlet başkanlarına ziyaret heyeti oluşturulması. Konferans kararlarının takibi ve icrası için kalıcı ve güçlü bir komite veya kurum kurulması."