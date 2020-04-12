12 Nisan 2020 Pazar 10:44 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 10:59

Türkiye ve KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki hakları konusunda yazdığı makaleler ve kitaplarla dikkat çeken Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, Ege sorununda ufuk açıcı yeni bir kitabını daha yayınladı. Yaycı kitabında, Türkiye’nin Lozan Barış Antlaşması ile devrettiği ada ve adacıklar dışında Ege Denizi’nin muhtelif bölgelerinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan kendisine intikal eden Kardak dahil 150 kadar ada, adacık ve kayalık üzerinde hakkı olduğunu savundu.

TEK TARAFLI TALEPLER

Akşam.com.tr'den Lütfi Kaplan'ın haberine göre; Yaycı’nın “Yunanistan Talepleri: Ege Sorunları: Soru ve Cevaplarla” kitabı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından 25 bin adet basılarak okuyucuların dikkatine sunuldu. Yaycı 226 sayfalık kitabında özetle, “Yunanistan’ın tek taraflı talepleri” olduğuna vurgu yaptı. Yunanistan’ın adaları silahlandırmak, karasularını ve hava sahasını artırmak, FıR’ı egemenlik hakkı gibi kullanmak, devredilmemiş adaları sahiplenmek gibi tek taraflı taleplerde bulunduğuna yer verdi.

ÇÖZÜM EGAYDAAK

Yaycı, “Bu sorunların temeli Yunanistan’ın Megali İdea çerçevesindeki politikaları ile oluşan Ege’deki jeopolitik dengesizliktir” diyerek, “egemenliği devredilmemiş adalar” ile “Yunanistan’ın karasularının genişletilmesi gayretlerine” vurgu yaptı. Yaycı kitabında özetle şu detaylara yer verdi: “Esasen, diğer sorunların çözümü ancak EGAYDAAK olarak tabir edilen adaların egemenliğinin belirlenmesi sorununun çözümüne bağlı olarak mümkün olabilecektir. Sadece karasuları açısından bakıldığında bile, Trakya yüzölçümünün yarısı kadar karasularına sahip olan EGAYDAAK’ların aidiyetini belirlemeden deniz yetki alanları sınırlandırması yapmak telafisi imkânsız kayıplara neden olabilecektir. Zira Ege’de yaşanan sorunlar birbirleri ile bağlantılı olmakla birlikte sorunların birisi hakkında verilecek karar diğerlerini de etkileyecektir.

150 ADACIK TÜRKİYE’NİN

Osmanlı İmparatorluğu’nun devrettiği ada, adacık ve kayalıklar dışında, Ege Denizi’nde bulunan tüm ada, adacık ve kayalıklar “O’nun halefi” sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin hâkimiyetindedir. Türkiye, Lozan Barış Antlaşması ile devrettiği ada ve adacıklar dışında Ege Denizi’nin muhtelif bölgelerinde Osmanlı İmparatorluğu’ndan kendisine intikal eden Kardak dahil 150 kadar ada, adacık ve kayalık üzerindeki hâkimiyetini sürdürdüğünü beyan etmektedir. Çoğu oldukça büyük birer ada olan bu coğrafi formasyonları basit bir kayalık sorunu olarak görmek mümkün değildir.”

Arama kurtarma sahası kıta sahanlığıdır

Kitapta ayrıca, “Türkiye’nin arama kurtarma sorumluluk sahasının öngördüğü münhasır ekonomik bölge/kıta sahanlığı sınırları ile örtüşmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Zira MEB/Kıta sahanlığında devletlerin yetki ve sorumlulukları arama kurtarma sorumluluğunu da yüklenmelerini de gerektirmektedir. Keza Karadeniz’de Türk Arama Kurtarma Sorumluluk Sahası MEB ile örtüşmektedir” ifadelerine yer verildi.