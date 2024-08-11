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Güncel

150 köpeğin zehirlendiği iddiası! Bitlis Valiliğinden açıklama geldi

Bitlis Valiliği, Ahlat ilçesinde 150 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne yönelik sosyal medyada yer alan paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu.

AA11 Ağustos 2024 Pazar 07:51 - Güncelleme:
150 köpeğin zehirlendiği iddiası! Bitlis Valiliğinden açıklama geldi
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Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada "Ahlat'ta 150 köpek zehirlenerek öldürüldü" paylaşımları üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibinin Ahlat-Malazgirt kara yolundaki barınakta inceleme gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İncelemede adı geçen 'Çöpçü Ömer' isimli kişinin olay yerinde ikamet etmediği, alandaki hayvanların yaşadığı, herhangi bir sağlık sorunlarının olmadığı, alana yakın yerleşim yerlerinde yaşayanlarla yapılan görüşmelerde herhangi bir zehirlenme olayının olmadığı bilgisi edinildi. Ahlat Belediyesinin yaptığı incelemelerde de ilgili görüntülerin gerçeği yansıtmadığı kamuoyuyla paylaşıldı. Çevrede yapılan incelemelerde hiçbir şekilde ölü veya çürümüş köpek bedenine rastlanılmadı. Sosyal medyada paylaşılan haberlerin tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı."

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