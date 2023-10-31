150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi

Terör örgütü PKK mensuplarının 17 Kasım 1994'te ağır makineli silahlarla 45 günlük bebeğin de bulunduğu 11 kişiyi katlettiği Bayraktepe köyü sakinleri, köyün girişindeki 40 metrelik gönderin bulunduğu yerde bir araya geldi.

Köylüler, daha önce 40 metrekarelik bayrağın bulunduğu göndere, İstiklal Marşı eşliğinde 150 metrekarelik Türk bayrağını çekti.

Siirt Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı İsmail Şehitoğlu, AA muhabirine, köylerinin bayrak sevgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Daha önce köylerinin adının "Çölköy" olduğunu belirten Şehitoğlu, 2011'de yaptıkları başvuru üzerine "Bayraktepe" olarak değiştirildiğini anımsattı.

"KÖYÜMÜZDE BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMANIN ONURU VE SEVİNCİ İÇERİSİNDEYİZ"

Köylerinin teröre 11 şehit verdiğini aktaran Şehitoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'in 100. yılında köyümüzde 150 metrekare büyüklüğünde şanlı Türk bayrağımızı göklere çektik. Köyümüz terör saldırısında 11 şehit vermiş ve halen de vatan hainlerine karşı dimdik ayakta duruyor. Köyümüzde bayrağımızı dalgalandırmanın onuru ve sevinci içerisindeyiz. Bütün hainler bunu çok iyi bilsinler. Dün de bu bölgenin insanı vatanına ve bayrağına sadık olduğu gibi bugün ve yarın da aynı şekilde sadık kalacaktır."

Son nefeslerine kadar vatan ve bayrağa sahip çıkacaklarını dile getiren Şehitoğlu, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü de bu inançla karşıladıklarını bildirdi.

Şehitoğlu, şöyle devam etti:

"Terör örgütü PKK'nın Kürtlere zulmü arttıkça biz de bayrağımızı daha fazla büyüttük, daha da yükselttik. En son haliyle 40 metre yüksekliğe ve 150 metrekare büyüklüğe ulaştırdık. Terör örgütü PKK bölgeye çok zarar verdi. Rabb'im ülkemizi muzaffer eylesin. Terör bitme noktasına geldi, herkes her tarafa huzur içinde gidiyor."

Mahmut Şehitoğlu da köylerine yapılan saldırıdan 10 yıl sonra dünyaya geldiğini ve vatan aşkıyla büyütüldüğünü belirtti.

"Büyüklerimizden aktarıldığı gibi bizden de küçüklerimize bu vatan aşkını anlatacağız." diyen Şehitoğlu, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.

Abdullah Şehitoğlu da Türkiye'nin yeni yüzyılında bu bayrağı göndere çektikleri için mutlu olduklarını kaydetti.