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Güncel

150 ton çöpü yol kenarına döken Ortahisar Belediyesi'ne ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Trabzon'a bağlı Ortahisar Belediyesi'ne ilçede topladıkları 150 ton çöpü yol kenarına döktüğü gerekçesiyle 2 milyon 598 bin TL ceza uyguladı.

23 Eylül 2024 Pazartesi 14:40 - Güncelleme:
150 ton çöpü yol kenarına döken Ortahisar Belediyesi'ne ceza
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Ortahisar Belediyesi'nin ilçede biriken çöpleri yol kenarına döktüğü yönündeki ihbarlar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde yapılan denetimde, Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel atığı yol kenarına döktüğü tespit edildi. Ayrıca araçların, çöpleri bu alana dökmeye devam ettiği belirlendi. Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 2 milyon 598 bin TL ceza kesildi.

"BÜYÜK BİR ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denetim neticesinde Ortahisar Belediye Başkanlığına ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü, hali hazırda dökmeye devam ettiği ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Ortahisar Belediye Başkanlığı çöplerin toplanarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye 2 milyon 598 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Bakanlığımız çevreyi kirleterek toplum sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • Ortahisar Belediyesi

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